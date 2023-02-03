1600 خيل تسجل المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل تسجيل أكثر 1600 خيلاً من 21 دولة، للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2023 التي ستقام يوم السبت 25 مارس المقبل.

ويحتفل كأس دبي العالمي، الذي يعد أحد المواعيد المهمة في روزنامة السباقات العالمية، هذا العام بنسخته رقم 27، والتي رصدت جوائز مالية لأشواطها التسعة تبلغ في مجموعها 30.5 مليون دولار.

واستقطب الشوط الرئيس، وهو كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، مشاركة 171 خيلاً متضمنة 23 خيلاً سبق لكل منها الفوز في سباقات الفئة الأولى، بينها "كنتري جرامر" الذي سيسعى ليصبح ثاني جواد يكمل الثنائية في كأس دبي العالمي، إن تم له ذلك بإشراف مدربه بوب بافرت للمالك السعودي عمرو زيدان، والذي رشح أيضاً الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى "طيبة"، وقد ينضم إليهما من أميركا "ريتش سترايك"، الذي أحدث صدمة عالمية بفوزه المفاجئ في كنتاكي ديربي.

وتضم القائمة "بانتالاسا" الحائز على المركز الأول في دبي تيرف العام الماضي، ولكنه مرشح للمشاركة هذا العام بكأس دبي العالمي، فيما يمكن للفائز المفاجئ في كأس السعودية 2022 "أمبلام رود" أن يسجل ظهوره الأول في دولة الإمارات.

واستقطب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك بجائزته البالغة 6 ملايين دولار، مجموعة متميزة من الخيول للمشاركة في هذا السباق، يتقدمها الفائز باللقب العام الماضي "شهريار" إضافة إلى "إيكوينوكس"، وهو الجواد الأعلى تصنيفاً من بين خيول الثلاث سنوات على نطاق العالم في العام 2022.

كما تضم قائمة الخيول التي تم تسجيلها "بايلدرايفر" الذي حلّ رابعاً في السباق العام الماضي من بريطانيا، والتي تمثلها أيضاً "إيميلي أب جونز" الفائزة بسباق شامبيون فيليز آند ميرز ستيكس في أسكوت، بإشراف الشريكين جون وثيدي جوسدن. وفاز مدرب جودلفين شارلي أبلبي بهذا السباق مرتين، وسجل "ريبلز رومانس" الفائز في ديربي الإمارات 2021 وبريدرز كب تيرف 2022.

واجتذب سباق دبي تيرف، البالغة جائزته 5 ملايين دولار، 21 فائزاً في سباقات الفئة الأولى من بينهم "لورد نورث" الفائز بالسباق في 2021، وربما تنضم إليه من نيوماركت صاحبة المركز الرابع في السباق "سافرون بيتش"، وقد يلحق بالمجموعة صاحب المركز الثاني في بريدرز كب مايل للفئة الأولى "شيرلس سبيت" بإشراف روجر اتفيلد. ومن بين الخيول التي تم تسجيلها والمثيرة للاهتمام" جولدن سيكستي" الفائز سبع مرات في سباقات الفئة الأولى في هونج كونج، في مشاركة قد تكون الأولى له عالمياً.

كما تم تسجيل العديد من النجوم العالمية في بقية سباقات الأمسية مثل الأميركي "جونايت"، الذي يشارك في دبي جولدن شاهين على مسافة 1200 متر، الأسترالي "أرتوريوس" في سباق القوز سبرنت للفئة الأولى.

ويشهد سباق الفئة الثانية دبي جولد كب، على مسافة 3200 متر، أطول السباقات مسافة بالأمسية عودة الفائز الشهير بنسخة 2021 "سبجيكتفيست"، أما أبرز الخيول التي استقطبها سباق جودلفين مايل "باثرت ليون" بطل النسخة الماضية.

وشهد السباق الافتتاحي التقليدي لأمسية كأس دبي العالمي هو سباق دبي كحيلة كلاسيك، بجوائزه البالغة مليون دولار، للخيول العربية الأصيلة، تسجيل 78 ترشيحاً من بينهم 17 فائزاً بالفئة الأولى، أبرزهم آخر فائزين في النسختين الماضيتين للسباق وهما "دريان" و "فيرست كلاس"، وكذلك الفائزة بعدة سباقات من الفئة الأولى "ليدي برينسيس"، التي ربما تعد أفضل الخيول العربية بالساحة العالمية.