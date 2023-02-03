فرسان الإمارات يتألقون بـ «4 نجوم» في دولية الشارقة للحواجز

الشارقة (الاتحاد)

تألق فرسان الإمارات في أولى فعاليات البطولات الدولية لقفز الحواجز، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، والتي بدأت بمنافسات البطولة الدولية من فئة 4 نجوم، وتتضمن كذلك كأس الأمم لمنتخبات الفرق من 8 دول هي الإمارات، بلجيكا، السعودية، مصر، البرتغال، إيرلندا، سوريا وبريطانيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم بالشارقة من فئة الأربع نجوم، وتمنح النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبذلك تكون الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تنظم بطولتين لكأس الأمم شرق أوسطياً.

وأقيمت أولى منافسات بطولة الأربع نجوم، والتي شهدها وتوّج الفائزين فيها سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، في حين انطلقت أولى المنافسات الدولية من فئة الأربع نجوم على الميدان الخارجي بمواصفات المرحلتين، بمسار صمم بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وبفارق التوقيت الذي بلغ أجزاء من الثانية بين فرسان المراكز الثلاثة الأولى، حيث توّج بجائزة المركز الأول الفارس سالم أحمد السويدي والجواد "دايموند وي" وأكمل معه المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.09 ثانية، وجاء الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس "ليليلونكا اس تي دبليو" ثانياً بزمن بلغ 27.23 ثانية، ولم يكن الفارس البرتغالي رودريجو الميدا بعيداً عن المنافسة التي حاز فيها المركز الثالث بصحبة الجواد "داوسونس فلكس" بزمن 27.48 ثانية.

وفي افتتاحية البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، أقيم الشوط الأول على ميدان الصالة المغطاة برعاية ماجستيك رويال، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وحاز الصدارة الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي والجواد "لاس فيجاس" وأكمل الجولة في 58.8 ثانية.

وأقيمت 4 منافسات في يومها الأول مناصفة بين ميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية والميدان الخارجي، واستهلت بمنافسة الشراع الترحيبية لفئة الفرسان الشباب، بمواصفات المرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وتصدر المنافسات الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، والفرس "كونكورديا"، وأكمل معها المرحلة الثانية في زمن بلغ 33.18 ثانية.

وعلى ميدان الصالة المغطاة جرت فعاليات منافسة الشراع الترحيبية لفئة الفرسان الأشبال، من مرحلتين، وعلى حواجز بلغ ارتفاعها (110) سم، وتوّج بجائزتها الأولى الشبل الكندي الفارس حمزة جمال المحاميد والفرس "ياسمين"، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.99 ثانية.

وعادت المنافسات إلى الميدان الخارجي، وأقيمت منافسة ماجستيك رويال الترحيبية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات من مرحلتين خاصة، على حواجز (115) سم، وعلى الحواجز (125) سم، للخيول عمر 7 سنوات، وجاء الفوز حليفاً للفرس "كاميللي" (6 سنوات)، وأكملت المرحلة الثانية في زمن بلغ 21.33 ثانية، بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي الذي حقق ثنائية.

واختتمت منافسات اليوم الأول بمنافسة الشراع الترحيبية لفئة الفرسان (الجونيورز)، من مرحلتين خاصة، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس السوري ليث غريب والفرس "إليت دو بونتس"، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.19 ثانية.