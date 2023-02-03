السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشعلة الأولمبية تبدأ رحلة 2024 من مرسيليا

الشعلة الأولمبية تبدأ رحلة 2024 من مرسيليا
3 فبراير 2023 15:42

مرسيليا(أ ف ب)
أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024، أن شعلة الدورة المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، ستبدأ رحلتها في فرنسا انطلاقاً من مدينة مرسيليا في ربيع العام ذاته.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس توني إستانجيه: "لقد كان اختياراً طبيعياً وبديهياً"، مشيداً بمدينة "شغوفة بالرياضة ودافئة وشعبية ومتعددة الثقافات"، ومتطرقاً إلى الرابط بين مرسيليا واليونان، مستعمرة ماساليا التي أسسها اليونانيون حوالي عام 600 قبل الميلاد.
وتستضيف مرسيليا خلال الألعاب مسابقات الشراع بالإضافة إلى عشر مباريات في مسابقة كرة القدم للرجال والسيدات على ملعب "فيلودروم".
وأضاف إستانجيه إن الرحلة الكاملة للشعلة إلى باريس، بعد وصولها إلى مرسيليا، سيتم الإعلان عنها في نهاية مايو المقبل، قبل أكثر من عام بقليل على استضافة الألعاب.
وستصل الشعلة في ربيع عام 2024 إلى مرسيليا على متن سفينة بيليم، وهي واحدة من أقدم ثلاثة سفن شراعية في أوروبا لا تزال تبحر، بعد عبور اليونان لمدة عشرة أيام، حيث، على غرار كل نسخة من الألعاب، ستضاء خلال احتفال في أولمبيا.
وأعلن المنظمون في بيان صحفي "بعد أن يتم استقبالها من قبل أسطول من القوارب على الساحل الفرنسي، سترسو السفينة بيليم في بداية احتفال شعبي كبير على أرصفة المدينة".
وأضاف إستانجيه "في الرياضة، لكي ننجح، نقول دائماً إنه يجب أن تبدأ بداية جيدة، ولهذا السبب من المهم بالنسبة لنا أن يكون احتفالًا شعبيًا رائعًا".
ورحّب عمدة مارسيليا بنوا بايان نقلاً في بيان صحفي ببدء الشعلة لمشوارها من المدينة المتوسطية، وقال "تأسّست مرسيليا على يد اليونانيين الذين أتوا من فوكيا قبل 2600 عام: من خلال طلب استقبال الشعلة على شواطئنا، أردنا إعادة الاتصال بهذا التاريخ العظيم من المشاركة والأخوة والتنوع والتضامن".

أخبار ذات صلة
«اتفاق مبدئي» ينقل أوناحي إلى مرسيليا
مبابي.. «خماسية أولى»!
الشعلة الأولمبية
مرسيليا
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©