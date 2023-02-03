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الرياضي

أرسنال يربط مارتينيلي حتى 2027

أرسنال يربط مارتينيلي حتى 2027
3 فبراير 2023 15:34

لندن (أ ف ب)
جدّد الجناح الدولي البرازيلي جابريال مارتينيلي عقده مع أرسنال لفترة طويلة، وفق ما أعلن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الجمعة.
وجاء في بيان للنادي اللندني "وقّع مارتينيلي على عقد جديد مع النادي، ملتزمًا بمستقبله على المدى الطويل معنا".
وأشارت التقارير إلى أن عقد ابن الـ22 عامًا يستمر حتى العام 2027 مع أرسنال، الذي لديه العادة بعدم الكشف عن مدة عقود لاعبيه.
وصل مارتينيلي إلى شمال لندن في صيف 2019 ونجح في التأقلم سريعًا على الراوق الأيسر، وخاض حتى الآن 111 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.
كان ضمن الفريق الأولمبي البرازيلي الذي توج بذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، قبل أن يستدعى في العام التالي الى المنتخب الأول للمرة الأولى، وكان ضمن التشكيلة التي خاضت مونديال قطر 2022.
قال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في بيان: "نحن سعداء لأن غابي وقّع على عقد جديد طويل الأمد. يرى مشجعونا جودته وطاقته في كل مرة يرتدي فيها القميص وهو على هذا النحو كل يوم في التدريبات أيضًا، بعمله الجاد وقيمه الإيجابية".
وتابع "لا يزال جابي صغيرًا جدًا، لذلك نعلم أنه لا يزال هناك الكثير ليقدّمه ومن الرائع أن نكون في هذه الرحلة معًا. نحن الآن متحمسون لمواصلة تطوير موهبته الكبيرة ونتطلع إلى رؤيته يؤدي مع أرسنال في السنوات المقبلة".
ويأمل أرسنال بتحقيق لقب أول في الدوري منذ العام 2004، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني وخاض مباراة أقل مع انتصاف الموسم.

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