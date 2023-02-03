«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» تدشن غداً جولة سيدني

سيدني (وام)

تدخل غداً السبت سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو مرحلة جديدة من التوسع والانتشار والتمدد في مختلف قارات العالم، وذلك من خلال انضمام جولة جديدة للبطولة في مدينة سيدني الأسترالية، لتضاف بذلك إلى جولات طوكيو ولندن وريو دي جانيرو، وميامي، وأبوظبي، وموسكو، وشنغهاي.

وتضطلع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP" بدور مهم في تطبيق استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في نشر وتطوير اللعبة في مختلف دول العالم، تجسيداً لدوره المهم كأكبر مطور للعبة في العالم، حيث تنظم الرابطة أكثر من 120 بطولة حول العالم سنوياً، منها سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في أهم مدن العالم، بمشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين دولياً.

وتنطلق جولة سيدني جراند سلام بصالة كوايسنتر سيدني بالحديقة الأولمبية، المجهزة بأفضل المعدات بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من 63 نادياً وأكاديمية يمثلون 25 دولة حول العالم، بمن فيهم لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني، الذي يستعد حالياً للمشاركة في بطولة آسيا.

ويتضمن برنامج البطولة إقامتها على مدار يومي السبت والأحد، حيث تم تخصيص نزالات الغد لمهرجان الجوجيتسو، ومنافسات الأساتذة، بينما تقام نزالات المحترفين بعد غد في مختلف الأحزمة والأوزان، ويديرها حكام دوليون معتمدون من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وخصصت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مليوناً ونصف المليون دولار أميركي، جوائز مالية لجولات أبوظبي جراند سلام حول العالم.

ونجحت أبوظبي على مدار السنوات العشر الأخيرة في أن تقدم نفسها عاصمة عالمية للجوجيتسو، من خلال تبنيها لأفضل برامج نشر وتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيمها لأقوى وأهم البطولات، واستضافتها لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي، ونجاحها في اعتماد رياضة الجوجيتسو في كبرى المنظمات الدولية، فضلاً عن تقديم الجديد في اللوائح والتكنولوجيا التحكيمية التي تسهم في تعزيز مكانة تلك الرياضة في العالم، كل ذلك على ضوء الخطة الاستراتيجية التي يتبناها اتحاد الجوجيتسو، وتقوم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بترجمتها على أرض الواقع.

من ناحيته أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وراء تطور ونهضة رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وسبب رئيسي في كل الإنجازات التي حققها الأبطال والبطلات من أبناء وبنات الدولة في مختلف المحافل الدولية، وهو ما جعل منتخب الإمارات رقماً صعباً في كل البطولات الآسيوية والعالمية، وأصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى في كل قارات العالم.

وقال: "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ولدت قوية لتبقى وتصل كل قارات العالم، ونحن فخورون اليوم بتمددها واتساعها ووصولها إلى كل بقاع العالم، ومع انضمام محطة سيدني فإن البطولة تكتسب أرضاً جديدة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام لاعبي ولاعبات الإمارات في اكتساب خبرات دولية جديدة، من خلال مواجهة مختلف المدارس العالمية، وأتوجه بالشكر إلى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على جهودها المتواصلة في تنظيم البطولات بشكل احترافي يجذب اللاعبين المصنفين في العالم للمشاركة فيها، بما يسهم في تطوير كل منظومة اللعبة لاعبين و مدربين و حكاماً".

وفي السياق نفسه أكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، اكتمال التجهيزات لإقامة منافسات جولة سيدني جراند سلام، مشيراً إلى أن البطولة تكتسب أهمية كبرى كون الفائز فيها بالمركز الأول يحصل على 2000 نقطة تصنيفية في جائزة رابطة أبوظبي للمحترفين السنوية، كما أنها مفتوحة لمشاركة الأساتذة في كل الفئات "ماسترز 1، وماسترز 2، وماسترز 3، وماسترز 4" بالنسبة للرجال، في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وفي فئة "ماسترز 1 للسيدات" في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، فضلاً عن فئات الناشئين تحت 16 سنة، وفوق 16 سنة، والأطفال البراعم، والشباب في الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي، والمحترفين في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود. وقال البحري إنه مع بداية كل موسم جديد من مواسم أبوظبي جراند سلام نحرص على أن نقدم الجديد، سواء من خلال اتساع رقعة بطولاتنا وانتشارها في كل قارات العالم.