5 صفقات بارزة في الانتقالات الشتوية لـ «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

بعد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية التي أنهت شهراً محموماً لجميع أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، تبرز بعض الصفقات الأكثر إثارة للاهتمام، وهي.

** ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد

بدأت الأمور تتحسن لأتلتيكو مدريد بعد بداية متعثرة للموسم، ولكن لا يزال هناك أمر واحد واضح، أنهم بحاجة إلى تسجيل المزيد من الأهداف. لذلك تم التعاقد مع ممفيس ديباي بشكل دائم من برشلونة هذا الشهر، وهو المتوقع أن يضيف الأهداف والقوة والسرعة لرفع آمال "روخي بلانكوس" في تأمين المركز الرابع.

يمكن أن يلعب ممفيس في المقدمة أو كمهاجم على الأطراف، ويمكنه أن يضيف بعض التنوع إلى هجوم أتليتي، كما أنه يضمن الأهداف عملياً، حيث سجل الأهداف مع برشلونة، بعد أن أثبت أيضاً أنه غزير التهديف مع ليون أثناء وجوده في الدوري الفرنسي، فضلاً عن أهدافه الـ 43 لهولندا، مما جعله الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده.

** سيزار مونتيس إلى إسبانيول

بعد الحفاظ على شباكه نظيفة فقط قبل توقف كأس العالم، كان من الواضح أن إسبانيول بحاجة إلى تشديد دفاعه، وقام بذلك عبر ضم الدولي المكسيكي سيزار مونتيس للمساعدة في تأمين خط الدفاع. يبلغ طول مونتيس 195 سم، وقد أضاف حضوراً جسدياً إلى فريق المدرب دييجو مارتينيز، ولديه مدى تمريرات مذهل ولذا يمكنه مساعدة الفريق على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم. منذ توقيعه على صفقة دائمة من مونتيري المكسيكي، حيث فاز بدوري أبطال الكونكاكاف مرتين، اندمج مونتيس بالفعل مباشرة في فريق المدرب مارتينيز، حيث لعب 90 دقيقة في ثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز المتتالي على خيتافي وريال بيتيس، ليمنح وصوله مزيداً من الاستقرار لفريق "الببغاوات" في معركته للابتعاد عن منطقة الهبوط، والصعود إلى موقع أعلى في جدول ترتيب "الليجا".

** كايل لارين إلى ريال بلد الوليد

الانطباعات الأولى لا تأتي أفضل من هذا، حيث كان كايل لارين على أرض الملعب لمدة 14 دقيقة فقط، عندما حلق في الهواء ليقابل عرضية من داروين ماشيس ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 90 لريال بلد الوليد ضد فالنسيا أمام جمهوره الجديد، وأنهى الهدف سلسلة هزائم مقلقة من خمس مباريات متتالية، ليخرج ريال بلد الوليد من منطقة الهبوط.

ويأمل المشجعون الآن في المزيد من الأمر نفسه من جانب لارين، أفضل هدافي المنتخب الكندي على الإطلاق برصيد 25 هدفاً، وهو لعب في جميع مباريات كندا الثلاث في كأس العالم 2022، وانتقاله على سبيل الإعارة إلى ريال بلد الوليد من كلوب بروج، يمنحه الفرصة للتألق لأول مرة في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

** مات دوهيرتي إلى أتلتيكو مدريد

تعاقد أتلتيكو مدريد مع الإيرلندي مات دوهيرتي الظهير الأيمن لتوتنهام، والذي أثبت باستمرار قدرته في 119 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام وولفرهامبتون سابقاً، تسجيل 11 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة كل أربع مباريات تقريباً.

سيتنافس اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً مع ناهويل مولينا للحصول على مكان في تشكيلة دييجو سيميوني، وستسمح نقاط قوته كظهير وجناح للمدرب الأرجنتيني في تعديل تشكيلته عند الضرورة، ولعب خط وسط مكون من خمسة لاعبين.

** هاريس سيفيروفيتش سيلتا

قد يتباهي سيلتافيجو بواحد من أكثر الهدافين ثباتاً واستقراراً في "الليجا" على الإطلاق وهو ياجو أسباس، لكن يمكنهم فعل ذلك بتخفيف بعض العبء على المهاجم، المسؤول عن نصف أهداف فريقه هذا الموسم. والقيام بالتوقيع مع هاريس سيفيروفيتش على سبيل الإعارة من بيشكتاش التركي هو محاولة للنادي للقيام بذلك. يتمتع المهاجم السويسري بخبرة كبيرة في كرة القدم الأوروبية، حيث لعب بالفعل في ألمانيا، إيطاليا، تركيا، البرتغال، وإسبانيا مع ريال سوسيداد. كان في أفضل حالاته مع بنفيكا، حيث اقتنص أكثر من 20 هدفاً في موسمين، في حين أن سماته الجسدية تعني أنه يمكن أن يكون رفيقاً مثالياً لأسباس.