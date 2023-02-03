سوق الانتقالات «بارد جداً» في «الشتوية»

مراد المصري (دبي)

مع تبقي أيام معدودة على إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوية بتاريخ 8 فبراير الجاري، ما زالت أحداثه «باردة» مع غياب الصفقات البارزة وابتعاد أغلب الأندية عن تعزيز صفوفها، خصوصاً الأندية المنافسة على المراكز المتقدمة.

ورغم اقتراب العد التنازلي لخوضه منافسات دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الهلال السعودي يوم 20 فبراير الجاري، لم يدخل شباب الأهلي سوق الانتقالات، وهو الذي نال لقب بطل الشتاء الشرفي، وما زال يتمسك بصدارة الترتيب.

وفيما طالبت جماهير «الفرسان» بالتحرك على صعيد اللاعبين، فإن الحال نفسه كان لدى عشاق الوصل، فرغم رحيل المهاجم جيلبرتو أوليفيرا، وجيفرسون دوجلاس الذي انضم لاحقاً للبطائح، فإن «الإمبراطور» لم يقم بأي صفقة تعويضية لأجنبي رئيسي حتى الآن في خط المقدمة.

ولم يتحرك الشارقة في «الشتوية»، وهو الذي كان نجم سوق الانتقالات الصيفية، حيث استقر على ما يبدو على المجموعة الحالية.

واكتفى العين بالتعاقد مع المدافع الكرواتي يدفاي، والاستقرار على بقية الأسماء الأخرى، فيما كان الحراك الأكبر لدى الوحدة، ولعل أبرز خطواته هي ضم البرازيلي بيريرا على سبيل الإعارة من صفوف الهلال.

واستمرت الأمور على حالها لدى الجزيرة أيضاً، الذي استقر على بقاء نفس الأجانب، في ظل الصبر على المغربي أشرف بن شرقي للظهور بصورة أفضل في النصف الثاني من الموسم.

ولعل النصر كان الأكثر تحركاً في ظل تلمسه خطورة الوضع للابتعاد نهائياً عن مناطق شبح الهبوط، حيث قام بضم عدة لاعبين، لكن وفي ظل ترقب ضم مهاجم هداف، وقع الاختيار على التوجولي ملابا الذي يعاني هذا الموسم، حيث لم يسجل أي هدف مع اتحاد كلباء أو «العميد».

وسعت بقية الفرق لتعزيز صفوفها بشكل معقول نسبياً، لكن دون أن تكون هناك أي صفقة تتصدر العناوين، لتمر أيام سوق الانتقالات الشتوية باردة على صعيد الطقس والحماس في مراقبة التحركات في سوق الانتقالات التي تتفاعل معها الجماهير بالعادة.