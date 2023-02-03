الفجيرة تستضيف الدوري العالمي للكاراتيه



علي معالي (دبي)



تستضيف الفجيرة إحدى محطات الدوري العالمي للكاراتيه في فئة الشباب من 23 إلى 26 فبراير الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

بعث اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، برسالة عبر موقع الاتحاد الدولي يرحب فيها بضيوف الإمارات في الحدث العالمي الكبير، وقال: «ندعو شباب العالم للمشاركة في الدوري العالمي للشباب في الفجيرة، لنجعله حدثاً رياضياً نتطلع من خلاله لحضور أكبر عدد من نجوم العالم».

وأضاف: «لا بد من توجيه التحية والشكر إلى الاتحاد الدولي على التعاون، لأن نجعل من الكاراتيه لعبة منتشرة على كل شبر في دولتنا، ويرى العالم مدى اهتمامنا في الإمارات بهذه الرياضة الرائعة».

ويهتم الاتحاد الدولي بمسابقة هذه الفئة من الشباب من سن 21 حتى أقل من 14 سنة، وسيكون عدد المتنافسين في الكوميتيه بحد أقصى 96 لاعباً، والكاتا 128 لاعباً.

وسبق لاتحاد الكاراتيه أن استضاف العديد من الأحداث العالمية، سواء الدوري العالمي، أو بطولات العالم للكبار خلال الفترات الماضية، وجاء التنظيم أكثر من رائع بشهادة الاتحاد الدولي، وكذلك المستوى الفني المتميز لمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات العالم في كل النسخ التي تحتضنها دبي.

وخلال الأيام المقبلة، يتم وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم الحدث العالمي المقبل بالفجيرة بتشكيل اللجان العاملة كافة.