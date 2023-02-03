صراع مثير على ألقاب «التجديف الحديث»



دبي (الاتحاد)

تستضيف شواطئ جزر دبي، التابعة لشركة نخيل غداً السبت، تظاهرتين رياضيتين بحريتين ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في موسم 2022-2023.

ويقام غداً سباق دبي لقوارب التجديف الحديث «الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023»، والذي يدخل ضمن روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى، في إطار اهتمام وحرص مجلس إدارة النادي على نشر الرياضات البحرية وإثراء الموسم بالأنشطة والفعاليات المختلفة، والتي من شأنها أن تستقطب مواهب جديدة، خاصة أن رياضة التجديف الحديث تعد بوابة أبطالنا للمشاركة في الدورات الأولمبية.

ويتابع رواد شواطئ جزر دبي في موقع الفعاليات، متعة التنافس بين المتسابقين والمتسابقات في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، حيث يتنافسون على ألقاب 16 فئة موزعة على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف مباشر من لجنة التجديف الحديث في اتحاد الشراعية والتجديف الحديث.

ومن المتوقع أن يظهر في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون فرق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية، وفريق النادي البريطاني للتجديف، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفريق دبي للتجديف، ونادي مونتي للتجديف، حيث يتطلع كل فريق لحصد النجاح في منافسات فردي وزوجي ورباعي الرجال والسيدات «ناشئين وشباب تحت 23 سنة وكبار».

ويشهد موقع الحدث منذ الصباح الباكر حركة نشطة، مع بدء المشاركة في الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، حيث يتجمع المتسابقون والمتسابقات قبل الانتقال للبحث عن الصيد في منطقة التنافس قبالة جزر دبي، ليعودوا بعد إتمام مهمتهم لخوض التنافس على لقبي فئتي الكنعد والمجموع العام لأنواع محددة من الأسماك هي السكل والجد والضلع والجش.

ويتوقع أن تجتذب الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك مشاركة كبيرة من عشاق هذه الهواية والذين يمارسونها بانتظام في شواطئ دبي، حيث كشفت البطولة ومنذ تنظيمها قبل موسمين عن قاعدة عريضة من الجمهور والمحبين من مختلف شرائح المجتمع، وأيضاً الجاليات المقيمة في أرض الدولة.

ورحب محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع المشاركين في الحدثين: سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، والجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، متمنياً لجميع المتسابقين والمتسابقات واللجان المنظمة كل توفيق في إنجاح الحدث.