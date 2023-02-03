الهلال والوداد «قمة عربية» في «مونديال الأندية»



القاهرة (د ب أ)



يتطلع الأهلي المصري للصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، حينما يواجه سياتل ساوندرز الأميركي، السبت، في الدور الثاني من البطولة. وصعد الأهلي لمواجهة سياتل بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، عقب تغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3 - صفر في الدور الأول. ويأمل الأهلي الذي يخوض مواجهته الرسمية الأولى أمام أحد أندية أميركا، في اجتياز تلك العقبة من أجل الصعود إلى «مربع الذهب» ومواجهة ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد حصوله على الميدالية البرونزية أعوام 2006 و2020 و2021، يحلم الأهلي بالذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية، والصعود إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح ثالث فريق عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي عامي 2013 و2018 على الترتيب.

ولم يخسر الأهلي في الدور الثاني من البطولة منذ عام 2013، حيث صعد مرتين للبطولة بعد هذا التاريخ في عامي 2020 و2021، وتغلب على الدحيل بهدف في نسخة 2020، ومونتيري المكسيكي عام 2021، وفي النسختين حصل الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من الأهلي وسياتل مع ريال مدريد في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويشهد اليوم نفسه قمة كروية عربية، يلتقي فيها الوداد المغربي، بطل أفريقيا، مع الهلال السعودي، بطل آسيا، بحثاً عن التأهل إلى نصف النهائي ومواجهة فلامنجو البرازيلي.

ويسعى الوداد لتكرار إنجاز المنتخب المغربي الذي أنهى كأس العالم لكرة القدم في قطر، بالوصول إلى نصف نهائي مونديال الأندية، ليصبح أول فريق مغربي يتأهل لهذا الدور، منذ عام 2013، حينما حصل الرجاء على المركز الثاني.

ويهدف الوداد إلى حصد فوزه الأول في البطولة التي شارك فيها من قبل، في عام 2017، عندما خسر مباراتيه أمام باتشوكا صفر-1، وأمام أوراوا ريد دياموندز الياباني 2 -3.

واستطاع مهدي النفطي مدرب الوداد أن يطور أداء فريقه الدفاعي، حيث تمكن الفريق من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية، وهو الأمر الذي جعله يحتل المركز الثاني في الدوري المغربي بفارق نقطتين خلف الجيش الملكي، المتصدر.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى التي يواجه فيها الوداد فريقاً سعودياً.

ويسعى الهلال للفوز بالمباراة والتأهل إلى «المربع الذهبي» في محاولة لبلوغ مركز أفضل من المركز الذي حققه في الموسم الماضي، عندما حل رابعاً.

ورغم أن الهلال يقدم عروضاً قوية في الدوري السعودي للمحترفين، فإنه خسر صفر-1 أمام الفيحاء في آخر مبارياته قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، لذلك، حرص رامون دياز، المدير الفني للفريق، على التحدث مع لاعبيه، وطالبهم بضرورة غلق الصفحة المحلية، والتركيز في مونديال الأندية، من أجل الخروج بأفضل نتائج ممكنة.