ريباكينا: فرصتي كبيرة للفوز بلقب «مبادلة للتنس»



أبوظبي (الاتحاد)



يتجه 5 من المتأهلين إلى نهائيات «أستراليا المفتوحة»، بما في ذلك بطلان حائزان بطولة «جراند سلام» إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، والتي تمثل أول جولة من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تقام في أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت أولى جولات بطولة «جراند سلام» للعام 2023 الأكثر حماسة على الإطلاق، حيث شهدت منافسة شديدة بين أفضل اللاعبات في العالم واللاتي تتجه أنظارهن الآن إلى أبوظبي، حيث تقام إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، على استاد التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، من 5 إلى 12 فبراير.

وستكون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لفردي السيدات، إحدى المرشحات للفوز بالبطولة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في ملبورن.

وكانت بطلة ويمبلدون أثارت إعجاب العالم بعد الانتصارات المثيرة التي حققتها على المصنفة الأولى عالمياً، إيجا سوياتاك، والمصنفة 13 دانييل كولينز التي دخلت أيضاً القرعة للمشاركة في بطولة أبوظبي، قبل أن تخسر بصعوبة أمام أرينا سابالينكا في ثلاث مجموعات في النهائي.

وقالت إيلينا ريباكينا: «حصلت على الكثير من الثقة من خلال الأسلوب الذي لعبت به على مدار أسبوعين خلال بطولة ملبورن، وتمكنت أن أحجز لي مكاناً جنباً إلى جنب أفضل اللاعبات في العالم، وآمل أن يستمر هذا الحماس معي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، لدي فرصة كبيرة للفوز بالبطولة، وسيكون ذلك انطلاقة رائعة لبداية الموسم».

وتشهد البطولة أيضاً عدداً من مباريات الزوجي، حيث من المتوقع أن تحصل الهندية سانيا ميرزا على الكثير من الدعم من المشجعين في الإمارات، وتحمل ميرزا 6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لفئة الزوجي، ووصلت إلى النهائي مرة أخرى في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث شاركت اللعب مع روهان بوبانا في الزوجي المختلط.

وقالت سانيا ميرزا: «أشعر بحماسة كبيرة للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وبدأت هذا الموسم بشكل جيد، ووصلت إلى النهائي في بطولة جراند سلام، لكنني أتطلع الآن إلى تحويل البداية الجيدة إلى انتصارات، وآمل أن أبدأها في أبوظبي».

وخسرت ميرزا اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة أمام البرازيليين لويسا ستيفاني ورافائيل ماتوس، ومن المقرر أن يشارك ماتوس في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

ومن اللاعبات اللواتي سيلفتن الأنظار في بطولة مبادلة أبوظبي، يبرز اسم التشيكية بربورا كريتشيكوفا التي حققت بطولة ملبورن للزوجي مع شريكتها كاترينا سينياكوفا، ومن المتوقع أن تشكل خطورة كبيرة للمتنافسات على بطولة الفردي في أبوظبي، إذ تحمل المصنفة الثانية على العالم سابقاً، لقب بطولة فرنسا المفتوحة.

يذكر أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تشكل استمراراً لاحتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً للكبار «بما فيها التذاكر الممتازة ليومي الاثنين والثلاثاء»، بينما تتوافر باقات لكامل البطولة بتوفير يصل إلى 15%، بما في ذلك باقات الضيافة التي تعد الضيوف بتجربة لا مثيل لها. كما تتوافر التذاكر مجاناً للأطفال دون سن 12 عاماً على أن يكونوا برفقة حاملي التذاكر الممتازة والعادية خلال الأيام الأربعة الأولى.

ومع انطلاق الحملة الترويجية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس خلال الأسبوع، تتطلع الجماهير إلى مدينة زايد الرياضية التي تحولت إلى قرية تفاعلية تحتضن المشجعين خلال البطولة، ويمكن لعشاق التنس الصغار أن يستمتعوا بالعديد من الفعاليات الحصرية التي تناسبهم، مثل ممارسة أنشطة رياضة التنس، والاستمتاع بجلسات تمارين اللياقة البدنية، بالإضافة إلى مفاجأتهم بظهور اللاعبات المحترفات في القرية.

وبالإضافة إلى تقديم أول فعالية مخصصة للسيدات من رابطة اللاعبات المحترفات في أبوظبي، تستعرض أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة السيدات، مشاركة عدد من نجماتها اللواتي يمثلن رياضيات المستقبل للإمارات.