طرح تذاكر النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للفورمولا1

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، عن طرح تذاكر النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، قبيل انطلاق منافسات موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا1.

وتستضيف حلبة مرسى ياس منافسات وفعاليات السباق رقم 23 والختامي لموسم الفورمولا1 لعام 2023 من 26 إلى 29 نوفمبر، لتسدل الستار، تزامنًا مع التلويح براية نهاية السباق، على منافسات الموسم الأطول في مسيرة رياضة الفورمولا1.

وتشهد عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 برنامجاً رياضيًا ترفيهيًا مميزًا، يمتد على مدار أربعة أيام حافلة بتشويق وحماس رياضة السيارات على مسار السباق، يرافقها مجموعة عالمية المستوى من الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تجارب الضيافة المذهلة التي تشمل جميع أنحاء جزيرة ياس.

وكانت عطلة أسبوع الحدث العالمي قد حققت أرقامًا غير مسبوقة في موسم 2022، إذ شهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 في العام الماضي حضورًا جماهيريًا قياسيًا.

ويعمل منظمو السباق في هذا العام على طرح عروض خاصة، لتشجيع عشاق الفورمولا1 والفعاليات الترفيهية الكبرى على المسارعة بحجز تذاكرهم، وعدم تفويت فرصة الاستمتاع بالحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة، وتتضمن العروض التشجيعية خصم الحجز المبكر الذي تبلغ نسبته 20% ويسري حتى نفاد الكمية على فئات محددة من التذاكر، استجابة للطلب غير المسبوق على تذاكر السباق لموسم 2023، والذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي فور إسدال الستار على فعاليات سباق الجائزة الكبرى في العام الفائت.

وشهدت تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 في الموسم الماضي مبيعات قياسية، تمثلت بنفاد كل تذاكر السباق خلال فترة زمنية كانت الأقصر في مسيرة الحدث.

وبالإضافة إلى أجواء الحماس والتشويق على مسار سباقات الفورمولا1، والحفلات الغنائية بحضور كبار نجوم الموسيقى، يقدم سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2023 لجمهوره باقة ترفيهية رائعة تتيح لهم دخول الحدائق الترفيهية، التي تتميز بها جزيرة ياس، ومنها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي وسي وورلد أبوظبي.

ومن جانبه قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "فخورون بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي. وبعد أن شهدنا حدثًا قياسيًا بكل المعايير في عام 2022 وحضورًا جماهيريًا غير مسبوق على مدار أيام عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى، فإننا نسعد بالترقب العالمي غير المسبوق لإطلاق تذاكر الحدث لعام 2023، ويتيح الإطلاق المبكر لتذاكر السباق فرصة فريدة لجمهورنا ومشجعي الفورمولا1 في مختلف أنحاء العالم، فرصة حجز تذاكرهم والاستعداد للموسم المنتظر.

وتابع: "وفي سبيل تقديم تجربة متجددة ومميزة لضيوفنا في عام 2023، سعدنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في أبوظبي وعلى جزيرة ياس، لتوفير مزايا فريدة ومميزة لجمهور الفورمولا1، التي تتيح لحامليها تجربة شاملة في جزيرة ياس.

وعلق، أنطونولادو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "باعتبارنا الراعي الرسمي للسباق الأكثر تشويقًا على روزنامة مونديال الفورمولا1، فإننا في غاية السعادة بالنجاح الهائل للحدث مكتمل العدد في عام 2022، والآن نتطلع لإتاحة المجال لمزيد من مشجعي الفورمولا1 وجمهور الحدث لزيارة الإمارات والاستمتاع بعطلة أسبوع السباق في هذا العام. ونعمل على ربط جمهور الفورمولا1 في أكثر من 60 محطة عالمية ضمن وجهات شركة الاتحاد للطيران بالعاصمة أبوظبي، حيث تنتظرهم عطلة أسبوع لا مثيل لها. وندعو الجميع إلى المسارعة بحجز تذاكرهم!".

فيما قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "انطلاقًا من شراكتنا الاستراتيجية الطويلة مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، فإننا نتطلع مجددًا لاستضافة السباق الختامي.

وأضاف: لقد عززت جزيرة ياس مكانتها الريادية عالميًا باعتبارها وجهة مميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، مرسخة مكانة أبوظبي العالمية باعتبارها الوجهة الأمثل وشريكًا عالميًا لكبرى الأحداث والفعاليات على مستوى العالم.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "نتطلع بصفتنا شريكاً مؤسساً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إلى تعزيز تجارب الآلاف من محبّي رياضات السيارات وزوّار هذا الحدث المرتقب عبر تمكينهم بأحدث الحلول التقنية المبتكرة. ويتيح لنا التواجد في هذا الحدث العالمي التفاعل بشكل مباشر مع الجمهور لمساعدتنا على تطوير المزيد من التجارب والخدمات الرقمية الرائدة، التي تستجيب لتطلعاتهم وتساهم في ربط المجتمعات، بعدما أثبتت أبوظبي قدرتها على تنظيم أهم الأحداث والفعاليات الرياضية على مستوى العالم.