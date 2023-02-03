«الجولة 15» لـ «دوري أدنوك» تترقب «الهدف 300»

معتصم عبدالله (دبي)



يترقب «دوري أدنوك للمحترفين» الاحتفال بـ «الهدف 300»، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، في مباريات «الجولة 15»، والتي تنطلق «السبت» بمواجهات شباب الأهلي وضيفه دبا على استاد راشد، عجمان والنصر على استاد راشد بن سعيد، وبني ياس والشارقة على ملعب الأول، وتختتم «الأحد» بمباريات الظفرة والعين، اتحاد كلباء والوحدة، الجزيرة وخورفكان، الوصل والبطائح.

وشهد «أدنوك للمحترفين» تسجيل 289 هدفاً في 98 مباراة حتى نهاية «الجولة 14»، بمعدل 2.95 هدف في المباراة، في انتظار الاحتفال بـ «المئوية الثالثة» في الجولة المرتقبة، بعدما احتفل البرتغالي المقيم روبين فيليب مدافع الوحدة بالهدف رقم 100، في مباراة فريقه أمام النصر 4-2، ضمن «الجولة الخامسة»، فيما سجل الغيني المقيم عثمان كامارا مهاجم الشارقة الهدف رقم 200 في مباراة فريقه أمام العين 2-2، في ختام «الجولة العاشرة».

ويشعل «فارق النقطة» ما بين الفرق المتنافسة على مقاعد الصدارة من شباب الأهلي «الأول» وحتى العين «السادس» أجواء المباريات المثيرة في «الجولة 15»، والتي يلعب فيها «أهل القمة» في مواجهات مباشرة أمام فرق الوسط وقاع الترتيب.

ويستقبل «الفرسان» المتصدر بـ 29 نقطة ضيفه دبا «المتذيل» بـ 4 نقاط، في لقاء «الفوارق الشاسعة» على صعيد النقاط التي تفصل الفريقين، وأرقام المواجهات السابقة التي تؤكد أفضلية شباب الأهلي، بالفوز في 9 من أصل 11 مباراة، مقابل خسارة في مباراة، والتعادل في أخرى.

وتعزز معنويات التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» على حساب الإمارات 2-0، طموحات «الفرسان» في التمسك بالصدارة الحالية للترتيب، وتعويض نقطتي التعادل السلبي أمام الشارقة في الجولة الماضية.

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، تصطدم رغبة «البرتقالي» الجادة في العودة إلى «سكة الانتصارات» بعد التعثر في مباراتين على التوالي أمام شباب الأهلي 1-3، والعين 1-5، بطموحات ضيفه «العميد» الذي يعول على التحسن النسبي في نتائجه، خلال آخر جولتين، حصد خلالها 4 نقاط، بالتعادل مع الشارقة 1-1، والفوز على الظفرة 1-0.

وتبدو كفة المواجهات السابقة بين الفريقين متقاربة على صعيد «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «العميد» برصيد 9 انتصارات، مقابل 7 انتصارات لـ «البرتقالي»، فيما حسم التعادل 5 لقاءات، في الوقت الذي تدعم فيه معنويات «الكأس الأغلى»، والذي سبقت مبارياته في الدور ثمن النهائي الجولة الحالية للدوري حظوظ عجمان بعد تأهله إلى ربع النهائي على حساب الحمرية 2-0، فيما ودع «الأزرق» بالخسارة أمام الشارقة «حامل اللقب» بنتيجة 1-2.

وتتجدد على ملعب بني ياس المواجهة بين «السماوي» وضيفه «الملك» في المواجهة الرابعة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعد فوز الشارقة 3-0 في الدور الأول للدوري، و3-0 في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي، قبل انتصار بني ياس 3-2 في المواجهة الأخيرة في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويدخل الشارقة مباراة «السماوي»، وفي جعبته 27 نقطة في «الوصافة»، مقابل 18 نقطة لبني ياس «التاسع»، وستكون المباراة المرتقبة الـ 22 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق «الملك» برصيد 10 انتصارات، مقابل 5 انتصارات لـ «السماوي»، والتعادل في 6 مباريات.

ويفتقد بني ياس في المباراة جهود مهاجمه رافاييل إلياس الذي تعرض للإصابة بكسر في مرفق اليد اليمنى خلال مباراة فريقه أمام الظفرة 3-1 في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ليبقى الرهان على الثنائي نيكولاس خيمنيز وسهيل النوبي، فيما ينتظر جمهور «الملك» عودة إيجابية للبوسني ميراليم بيانيتش في الدوري، بعد غيابه عن مباراتي النصر 1-1 وشباب الأهلي 0-0 في الجولتين الماضيتين للإيقاف، قبل مشاركته في مباراة «العميد» 2-1 في بطولة الكأس.

«الهجوم الأضعف» يهدد «النواخذة»



يعد دبا الفريق الوحيد الذي لم يسجل أكثر من هدف في مبارياته في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي، واكتفى «النواخذة» صاحب الهجوم الأضعف بتسجيل 6 أهداف فقط في 14 مباراة، قبل مواجهة مضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، والذي يحتل المركز الرابع في قائمة الأقوى هجوماً بـ 26 هدفاً.

تاعرابت رهان «الأزرق»



أصبح المغربي عادل تاعرابت مفتاحاً مهماً ضمن تشكيلة «العميد»، خلال المباريات الأخيرة لفريقه، بعدما أسهم في تسجيل 8 أهداف لـ «الأزرق» في كل المسابقات بتسجيله 5 أهداف وصناعة 3 أخرى، ويملك النصر في سجله 30 هدفاً في المواجهات أمام عجمان، مقابل 21 هدفاً سجلها هجوم الأخير.

كايو يطارد لقب الهداف



تبدو الفرصة مواتية أمام البرازيلي كايو لوكاس للانفراد بلقب هداف مواجهات فريقه أمام بني ياس، حيث يملك في رصيده حالياً 4 أهداف بالتساوي مع لاعبي فريقه السابقين فاندرلي وريفاس، وأسهم كايو في تسجيل 6 من آخر 11 هدفاً لفريقه أمام «السماوي» بتسجيل 4 وصناعة هدفين آخرين.

مباريات الجولة



السبت

شباب الأهلي - دبا 17:30

عجمان - النصر 17:30

بني ياس - الشارقة 20:15

الأحد

اتحاد كلباء - الوحدة 17:30

الظفرة - العين 17:30

الجزيرة - خورفكان 20:15

الوصل - البطائح 10:15

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