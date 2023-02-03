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الرياضي

الملك» جيمس» يقترب من «القياسية 38387»

الملك» جيمس» يقترب من «القياسية 38387»
3 فبراير 2023 11:51

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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قاد النجمان ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجلوس ليكرز إلى مواصلة الصحوة وانتزاع فوز غالٍ من مضيفه إنديانا بايسرز 112-111 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وقتها، تعملق «الملك» جيمس بتسجيله ثلاثية من مسافة بعيدة، واضعاً ليكرز في المقدمة، ورافعاً غلته إلى 26 نقطة في المباراة، مع سبع تمريرات حاسمة، وبات بحاجة إلى 63 نقطة فقط، لأن يحطم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري، والموجود بحوزة الأسطورة كريم عبد الجبار «38387 نقطة».
وعلق جيمس الذي يملك فرصة تحقيق هذا الإنجاز الثلاثاء المقبل ضد أوكلاهوما سيتي أو الخميس المقبل ضد ميلووكي باكس، أول نادٍ في المسيرة الاحترافية لعبد الجبار قبل أن يصبح نجماً لليكرز: «هذا أحد أكبر الأرقام القياسية في الرياضة بشكل عام، وهو أحد الأرقام التي لا نعتقد أنه سيتم تحطيمه أبداً».

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
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