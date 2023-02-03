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الرياضي

مذكرة تفاهم بين «دبي لأصحاب الهمم» ومؤسسة الحسن

مذكرة تفاهم بين «دبي لأصحاب الهمم» ومؤسسة الحسن
3 فبراير 2023 11:23

 
دبي (الاتحاد)

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وقع نادي دبي لأصحاب الهمم، و«مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف» المصرية، مذكرة تفاهم لتبادل أفضل التجارب لتمكين أصحاب الهمم، من خلال الزيارات والاستفادة من الخبرات، تعزيزاً للتعاون في مختلف المجالات، وفق أحدث الرؤى العلمية، بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما.
وقع المذكرة ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتورة مي زين الدين، المدير التنفيذي للمؤسسة.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم الخدمات الفنية الخاصة بالكراسي المتحركة، وتطوير الكوادر الإدارية والفنية.
واطلع وفد المؤسسة، خلال زيارته لمرافق النادي، على مبادرات دبي لأصحاب الهمم المختلفة، وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية، وسعيه لتسخير الإمكانات كافة للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.
من ناحيته، وصف بالرقاد الزيارة بالمثمرة، وتأتي ضمن التعاون المشترك، في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم.
وقال: «إن توقيع المذكرة مجرد بداية، ونتطلع إلى أن تحقق المرحلة المقبلة الأهداف المشتركة بين الجانبين».
وأشار بالرقاد إلى أن دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات، وترك بصمات بارزة في المجالات كافة، مبيناً أن النادي ينظم العديد من البطولات العالمية والنسخ المختلفة لدولية فزاع التي تؤكد مكانته المرموقة في الخريطة العالمية لرياضة أصحاب الهمم.
من جانبها، وصفت الدكتورة مي زين الدين، نادي دبي لأصحاب الهمم بالصرح الكبير، ويعد نموذجاً يحتذى به، مشيرة إلى أن النادي ينافس المشاريع الأميركية.
وقالت: «تحقق حلمي بما شاهدته في دبي لأصحاب الهمم الذي يخدم هذه الشريحة، وفق أحدث المواصفات العالمية، من أجل الاستفادة من خبراته على الصعد كافة، وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً، خصوصاً في ظل النجاحات المتلاحقة على أرض الواقع والاهتمام الكبير الذي يحظى به».

دبي
مصر
نادي دبي لأصحاب الهمم
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جانب من توقيع الاتفاقية
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