«نمرود» بطل «الرويس للسرعة» في أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)



انتزع الجواد «نمرود» لأحمد بن طوق المري، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو «ثنائية»، بطولة الرويس للفئة الثالثة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، البالغة جائزتها المالية 300 ألف درهم، والتي أقيمت بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، ضمن فعاليات سباقه التاسع لهذا الموسم، والذي تألف من ستة أشواط، خمسة منها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 885 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:17:90 دقيقة.

وتوج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، الفائزين في الشوط الرئيسي على لقب بطولة الرويس.

ومنح «آر بي كينج» للإسطبلات الوطنية، مدربه هلال العلوي الثنائية، حين حلق بقيادة أنطونيو فريزو، بلقب الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي في الشوط الرابع البالغة جائزته 230 ألف درهم، والذي خُصص للخيول عمر 4 سنوات فقط لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 1:43:88 دقيقة.

وفاجأ الجواد غير المرشح «ايه اف كايد» لعبد الله محمد الخوري، بإشراف هلال العلوي، وقيادة كونور بلينز، منافسيه في الشوط الأول على مسافة 2200 متر، محرزاً لقب كأس الوثبة المخصص لخيول أصحاب الإسطبلات الخاصة البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل زمناً 2:31:99 دقيقة.

واكتسح المهر «آر بي سترينجر اتاتشد» لفيكتورياس، والمالك والمدرب فوزي عبد الله ناس، وبقيادة ادري دو فريز، منافسيه بفارق 12.5 طول، ليظفر بجائزة الشوط الثاني على لقب «وادي شيز» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 1:45:41 دقيقة.

وحصد «ايه اف مقام» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، كأس نادي أبوظبي الذهبية في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 125 ألف درهم، بعد تنافس مثير في المراحل النهائية وسجل 1:46:11 دقيقة.

وغادر «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس، وبإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي «ثنائية»، فئة الخيول المبتدئة التي لم تحقق الفوز بعد 21 محاولة، حين خطف لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب وادي غليلة البالغة جائزته 80 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل البطل 1:25:35 دقيقة.

من جهة أخرى، ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، السبت، أمسية سباقه الثامن لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط، وتم تخصيص جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، وتبلغ قيمة جوائز الحفل 510 آلاف درهم، فيما يشارك فيه 81 خيلاً.