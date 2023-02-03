«سمعة السلة» يتألق في «السابعة والأربعين»!



علي معالي (دبي)



يعتبر المصري إسماعيل أحمد نجم كرة السلة، واحداً من أكبر المحترفين الذين شاركوا في تاريخ دولية دبي، وخلال مشواره الطويل مع أندية مختلفة حفر اللاعب «47 عاماً»، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السلة المصرية والعربية ودولية دبي العريقة التي يُسدل عليها الستار مساء الأحد المقبل، وتحمل النسخة رقم 32.

ويبحث «أيقونة» السلة، الذي يلعب مع الرياضي عن اللقب الثامن مع الفريق صاحب الشعبية الجارفة في لبنان، بل وتمتلئ مدرجات صالة النصر يوم مبارياته، بعدد يصل إلى 2500 متفرج، هم السعة الرسمية للمدرجات.

يعترف إسماعيل أحمد والملقب بـ «سمعة»، بقيمة وأهمية دولية دبي على مدار مشاركاته فيها، وقال: كل الفرق التي تشارك في «دولية دبي» لها اسم كبير، سواء على مستوى آسيا أو أفريقيا، ولعبت في البطولة منذ التسعينيات مع منتخب مصر، ولعبت بعدها لأندية لبنان لسنوات طويلة سواء محترفاً أو لبنانياً، بعد الحصول على الجنسية منذ سنوات.

وقال: تتميز «دولية دبي» بوجود قاعدة جماهيرية لكل الفرق، وتسهم في بزوغ نجوم يتألقون عربياً أو قارياً بعد ذلك، وإقامتها بمشاركة الأندية أفضل بكثير من المنتخبات، نظراً للإقبال الجماهيري على الأندية بدرجة أكبر، ولا شك أن وجود الجاليات العربية في الإمارات يسهم في تألقها. إضافة إلى التنظيم الناجح الذي تحظى به دائماً.

وحقق الموهوب إسماعيل أحمد العديد من الألقاب المحلية والقارية، وصنف بأنه أحد أهم لاعبي كرة السلة في تاريخ اللعبة في مصر، واستطاع أن يسجل اسمه في عقول محبي الرياضة، بالعرق والاجتهاد وتحطيم الأرقام القياسية، بعد أن أثبت أن العمر ليس عائقاً في طريق التألق، وضرب مثالاً حياً كونه أصبح ظاهرة ومثالاً في العزيمة تحتذي به الأجيال المقبلة، بعد أن وصل إلى 47 عاماً، وما زال يقدم المتعة في اللعبة.

وعن عدم مشاركته في أول مباراة بالبطولة، قال: كانت الحرارة مرتفعة، لذلك منحني المدرب راحة، وعدت في المباراة الثانية أمام الأفريقي التونسي، والتي جاءت قوية للغاية حققنا فيها الفوز بعد قمة جميلة في السلة.

في بداية مشواره كان «سمعة» قريباً من اللعب للزمالك، لولا الاختلاف على بعض تفاصيل التعاقد، وكاد أن يلعب للأهلي، ولكن الصفقة فشلت، لينضم إلى الاتحاد السكندري، ومعه بدأ مشواره الرائع، وحقق معه 4 ألقاب من دوري السوبر، و4 بطولات من دوري المرتبط، و3 ألقاب من كأس مصر، و3 ألقاب من البطولة العربية، وبطولة كأس السوبر.

وبعدها انتقل إسماعيل أحمد في رحلة احترافية في لبنان، نظراً للاهتمام الشديد باللعبة، لأنها صاحبة الشعبية الأولى وحصد مع الرياضي 11 بطولة دوري، و4 نسخ من الكأس، و4 ألقاب من البطولة العربية، ولقب من بطولة آسيا للأندية، ولقبين من بطولة غرب آسيا للأندية، إضافة إلى دولية دبي أكثر من مرة، كما حصد بطولات الدوري اللبناني، وكأس لبنان والبطولة العربية مع هومنتمن، والبطولة العربية مع الحكمة، وكأس لبنان مع الشانفيل، وهو أكثر أجنبي مشاركة في بطولة لبنان لكرة السلة في مشوار احترافي استمر إلى أكثر من 17 عاماً.