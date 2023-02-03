34 متسابقاً في بطولة «الزوارق اللاسلكية»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» منافسات وتفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية، والتي تقام على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة 34 متسابقاً، في ثلاث فئات للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في لوحة جميلة ومتميزة، لاستمرار أجندة الموسم الرياضي البحري في العاصمة أبوظبي.

وتحمل البطولة أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة أنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية، وتشهد مشاركة وحضوراً أكبر في كل مرة، وتنطلق البطولة على ثلاث فئات، فئة الـ2 سل للناشئين و الـ3 سل للنوفيس والـ 4 سل للمحترفين وأصحاب المستويات الفنية العالية.

وشهد الاجتماع التنويري للمتسابقين شرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، وتجرى التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الخامسة مساءً، بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، وبعدها الجولات ومحاولات التأهل للتصفيات النهائية، ويعقب ذلك مراسم تتويج الفائزين.

من ناحيته، أكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، أن بطولة الزوارق اللاسلكية أخذت حيزاً كبيراً على مستوى المشاركة والتحدي بين المشاركين، خاصة مع تنوع الفئات المختلفة وقوة الزوارق.

وقال: حظيت البطولة بسمعة كبيرة وحضوراً في أوساط الشباب في الفترة الماضية ومستمرة في الانتشار بشكل كبير، من خلال عدد المشاركين والإقبال على التسجيل في البطولة، نتوقع منافسة جميلة وقوية بين المشاركين في كافة الفئات ومشاهد متميزة من مسار السباق للوصول إلى منصة التتويج.