السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

34 متسابقاً في بطولة «الزوارق اللاسلكية»

34 متسابقاً في بطولة «الزوارق اللاسلكية»
3 فبراير 2023 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اللجنة الأمنية تُكمل تحضيرات «طواف الإمارات للسيدات»
شطرنج العين يحصد فضية البطولة الدولية


تنطلق غداً «السبت» منافسات وتفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية، والتي تقام على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة 34 متسابقاً، في ثلاث فئات للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في لوحة جميلة ومتميزة، لاستمرار أجندة الموسم الرياضي البحري في العاصمة أبوظبي.
وتحمل البطولة أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة أنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية، وتشهد مشاركة وحضوراً أكبر في كل مرة، وتنطلق البطولة على ثلاث فئات، فئة الـ2 سل للناشئين و الـ3 سل للنوفيس والـ 4 سل للمحترفين وأصحاب المستويات الفنية العالية.
وشهد الاجتماع التنويري للمتسابقين شرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، وتجرى التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الخامسة مساءً، بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، وبعدها الجولات ومحاولات التأهل للتصفيات النهائية، ويعقب ذلك مراسم تتويج الفائزين.
من ناحيته، أكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، أن بطولة الزوارق اللاسلكية أخذت حيزاً كبيراً على مستوى المشاركة والتحدي بين المشاركين، خاصة مع تنوع الفئات المختلفة وقوة الزوارق.
وقال: حظيت البطولة بسمعة كبيرة وحضوراً في أوساط الشباب في الفترة الماضية ومستمرة في الانتشار بشكل كبير، من خلال عدد المشاركين والإقبال على التسجيل في البطولة، نتوقع منافسة جميلة وقوية بين المشاركين في كافة الفئات ومشاهد متميزة من مسار السباق للوصول إلى منصة التتويج.

أبوظبي
كاسر الأمواج
الزوارق اللاسلكية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©