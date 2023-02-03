«فضية دبي للبولو» بين «الإمارات» و«أيه إم»



رضا سليم (دبي)



يسدل الستار غداً «السبت» على كأس دبي الفضية للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، حيث يلتقي في النهائي فريقا «الإمارات» و«أيه إم»، بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد التساوي في النقاط بين «الإمارات» و«أيه إم» و«الحبتور ايفزا» ولم يتأهل الأخير.

وشهد نصف النهائي، فوز «الإمارات» على «بنجاش دودسون وهوريل» 10-8، و«الحبتور ايفزا» على «ذئاب دبي كافو» 11-9.

من ناحية أخرى، يبدأ برنامج الختام في الساعة الثانية عشرة ظهراً، بوصول الجمهور، وفي الساعة الواحدة ظهراً تقدم ايفزا عرضاً موسيقياً، وفي الواحدة والنصف تنطلق المباراة الأولى على كأس الترضية بين «الحبتور ايفزا» و«ذئاب دبي كافو» وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، يستمتع الحضور عروض فنية متنوعة من الموسيقي والأكروبات، يعقبها عرض خيول شرطة دبي للخيالة.

ريقدم فريق ايفزا عرض أزياء ميابيللا، وبعدها تبدأ المباراة النهائية على كأس البطولة، بعد عزف النشيد الوطني.

وسيكون الجمهور على موعد مع البحث عن الكنز «العملات الذهبية»، في فترة الراحة عقب الشوط الثالث، كما يشهد الحضور عقب المباراة عرضاً فنياً، وبعده مراسم حفل الختام وتتويج الفرق وأصحاب الألقاب.

وفي نصف النهائي، حقق فريق «الإمارات» فوزاً صعباً على «بنجاش دودسون وهوريل»، رغم غياب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن قيادة الفريق داخل الملعب، وخالد العمران أيضاً، ليلعب فيصل بيرودي ويسجل هدفين في الشوط الأول، ليخرج «الإمارات» متقدماً 3-1.

وفي الشوط الثاني يواصل «الإمارات» سيطرته على مجريات اللعب، وينهي الشوط بتقدمه 5-1، وفي الشوط الثالث أضاف إلى رصيده هدفاً، بينما ينجح «بنجاش دودسون وهوريل» في إحراز 3 أهداف، وتتغير النتيجة إلى 6-4، ويدرك بنجاش في التعادل في الشوط الرابع 6-6، ويرد «الإمارات» بـ 4 أهداف في الشوط الخامس والأخير، ليحسم اللقاء 10-8، ونال لاعب فريق الإمارات لوكاس مونتيفيردي جونيور لقب هداف المباراة برصيد 4 أهداف.

وفي المباراة الثانية، حقق «الحبتور ايفزا» الفوز على «ذئاب دبي كافو»11-9، وتألق محمد الحبتور، وسجل «هاتريك» للمرة الأولى في الكأس الفضية، وسجل باوتيستا بايوجار نجم «الحبتور ايفزا»، وكارلوس أولوا نجم «ذئاب دبي كافو» 5 أهداف.