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الرياضي

«الثانية» تدشن «مربع ذهب» دوري اليد

«الثانية» تدشن «مربع ذهب» دوري اليد
3 فبراير 2023 10:30

رضا سليم (دبي)

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تنطلق غداً «السبت» مباريات المجموعة الثانية، في نصف نهائي دوري أقوياء اليد، حيث يلتقي الشارقة مع دبا الحصن، فيما يستضيف الجزيرة منافسه النصر بصالة «فخر أبوظبي».
وتقام الجولة الثانية 11 فبراير الجاري، يلعب الجزيرة مع دبا الحصن، والنصر مع الشارقة، وفي الجولة الثالثة والأخيرة، يلتقي دبا الحصن مع النصر 17 فبراير، والشارقة مع الجزيرة، في ختام المجموعة 18 فبراير. ويحصل متصدر المجموعة على نقطتين اعتباريتين، في الدور النهائي للدوري، بحيث يدخل المباريات برصيد نقطتين، فيما يحصل الوصيف على نقطة واحدة.
يذكر أن نهائي البطولة يقام بنظام دوري من دور واحد، لتحديد الترتيب النهائي، من الأول إلى الثامن.
وأجرى اتحاد اليد تعديلات على نظام المسابقة هذا الموسم، من خلال إقامة دور تمهيدي، ثم نصف النهائي بنظام المجموعات، والنهائي بنظام دوري من دور واحد.

دوري أقوياء اليد
الشارقة
الجزيرة
دبا الحصن
النصر
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