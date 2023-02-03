كورتوا يطلب حماية «فيني»



مدريد (رويترز)



طالب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بحماية زميله فينيسيوس جونيور الذي يتعرض للضرب من لاعبي الفرق المنافسة،

وتم طرد جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا ببطاقة حمراء مباشرة قبل 18 دقيقة على نهاية زمن اللقاء، بعد التحام عنيف ضد فينيسيوس، كاد أن يتسبب في اندلاع مشاجرة بين اللاعبين على أرض الملعب.

وتفوق «الميرنجي» بهدفين سجلهما ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، من المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة للدوري الإسباني، على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وقال كورتوا «إنه لاعب سريع للغاية ومفعم بالحيوية، ويستخدم الكثير من المراوغة، المدافعون لا يحبون ذلك، يشعرون أنهم يتعرضون للاستفزاز، لكنها طريقته في اللعب.

وأضاف: أنا سعيد لأن حكم المباراة كان لديه الشجاعة لإظهار البطاقة الحمراء، لأنه تدخل بدون الكرة ولا طائل منه، ليس فقط من أجل «فيني»، ولكن لأجل أي لاعب آخر.