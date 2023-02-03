السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كورتوا يطلب حماية «فيني»

كورتوا يطلب حماية «فيني»
3 فبراير 2023 08:47

 
مدريد (رويترز)


طالب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بحماية زميله فينيسيوس جونيور الذي يتعرض للضرب من لاعبي الفرق المنافسة، 

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي يترقب موقف بنزيمة
الهلال والوداد «قمة عربية» في «مونديال الأندية»

وتم طرد جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا ببطاقة حمراء مباشرة قبل 18 دقيقة على نهاية زمن اللقاء، بعد التحام عنيف ضد فينيسيوس، كاد أن يتسبب في اندلاع مشاجرة بين اللاعبين على أرض الملعب.
وتفوق «الميرنجي» بهدفين سجلهما ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، من المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة للدوري الإسباني، على ملعب «سانتياجو برنابيو».
وقال كورتوا «إنه لاعب سريع للغاية ومفعم بالحيوية، ويستخدم الكثير من المراوغة، المدافعون لا يحبون ذلك، يشعرون أنهم يتعرضون للاستفزاز، لكنها طريقته في اللعب.
وأضاف: أنا سعيد لأن حكم المباراة كان لديه الشجاعة لإظهار البطاقة الحمراء، لأنه تدخل بدون الكرة ولا طائل منه، ليس فقط من أجل «فيني»، ولكن لأجل أي لاعب آخر. 

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فالنسيا
كورتوا
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©