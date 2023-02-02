13 ميدالية إماراتية باليوم الأول لبطولة العرب الثالثة للتايكواندو

الفجيرة (وام)

حققت أنديتنا 13 ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول للنسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للتايكواندو، التي تستضيفها الدولة بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، بمشاركة 742 لاعباً ولاعبةً يمثلون 20 دولة.

وتحظى البطولة باهتمام كبير نظراً لاستقطابها أعداداً كبيرة من اللاعبين العرب من مختلف الفئات العمرية.

وضمن نتائج منافسات اليوم الأول، حصدت أندية الإمارات 13 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و6 ميداليات برونزية، بينها برونزية لاعبة المنتخب موزة محمد الظاهري ضمن منافسات تحت 46 كجم. وحققت المغرب 16 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و9 ميداليات برونزية، في حين حقق لاعبو الأردن ثماني ميداليات، تضمنت 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

وجاءت ذهبية الإمارات الأولى عن طريق لاعبة نادي الفجيرة سينا العيريزا ضمن منافسات وزن تحت 46 كجم، في حين أضافت اللاعبة ست عايش حبيب الله الميدالية الذهبية الثانية ضمن منافسات وزن تحت 73 كجم. وأحرز اللاعب محمد أمير حسين ذهبية وزن تحت 74 كجم، بعد فوزه في النهائي أمام الفلسطيني أحمد بهلول.

وحقق منتخب فلسطين الذهبية الأولى له على صعيد مشاركته في بطولة كأس العرب، عن طريق اللاعب ياسر إسماعيل لينهي المنتخب منافسات اليوم له بثلاث ميداليات ملونة.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في اليوم الأول بواقع ست ميداليات مناصفةً بين الذهب والبرونز، في حين حقق المنتخب اللبناني ست ميداليات منها ذهبية وفضية وأربع برونزيات.

وتوج الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو واللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الدولي للتايكواندو ماهر مقابلة ورئيس الاتحادين الموريتاني والعراقي محمد الصوفي وإبراهيم جرار وعدد من الشخصيات الرياضية، أصحاب الميداليات مع نهاية منافسات اليوم الأول.