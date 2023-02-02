رينارد يرشح الهلال للتألق في مونديال الأندية

الرياض (د ب أ)

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، ثقته في قدرة فريق الهلال على تقديم أداء قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية، التي انطلقت الأربعاء في المغرب. وسيواجه الهلال فريق الوداد المغربي، بطل أفريقيا ومستضيف البطولة، بعد غد السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها كل من العاصمة المغربية الرباط ومدينة طنجة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رينارد رد على سؤال الصحيفة لدى مغادرته السعودية إلى المغرب لحضور منافسات البطولة، بثقته في قدرة الهلال على تقديم أداء جيد في المسابقة. وسبق للهلال أن شارك في كأس العالم للأندية في نسختي عامي 2019 في قطر و2021 في الإمارات، حيث حصل في كلاهما على المركز الرابع.