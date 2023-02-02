«الشباب» يضع رونالدو تحت الضغط

الرياض (أ ف ب)

بات النصر مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تحت الضغط، بعد تنازله موقتاً عن صدارة الدوري السعودي لكرة القدم لصالح الشباب، وذلك بفوز الأخير على ضمك 2-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في المرحلة الخامسة عشرة.

تقدم الشباب بهدفي الإسباني سانتي مينا (9) والبرازيلي كارلوس جونيور (10)، وقلص ضمك الفارق بهدف عبدالعزيز مكين (90+1) .

ورفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة من 16 مباراة في الصدارة، بفارق نقطة أمام النصر الذي يحل ضيفاً على الفتح الجمعة وفي جعبته أيضاً مباراة مؤجلة، بينما تراجع ضمك للمركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى ثماني دقائق حتى افتتح الشباب التسجيل، عندما تابع مينا كرة عرضية لعبها برأسه على يمين الحارس الجزائري مصطفى زغبة (9).

وبعد هذا الهدف بثوان عزز الشباب تقدمه بهدف ثان، عندما استقبل كارلوس جونيور كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية على يسار دغبة (10).

وكاد الشباب أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا براعة زغبة، الذي تصدى لكرة خطرة قبل أن يعود ويشتتها الدفاع بعيداً عن مرماه (17).

وأضاع الشباب فرصة محققة أخرى عندما واجه الأرجنتيني كريستيان جوانكا المرمى ولعب الكرة بجوار القائم (36).

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الشباب افضليته وكان قريباً من إضافة هدف ثالث لكن كرة غوانكا القوية مرت بمحاذاة القائم (51).

بعدها دانت الأفضلية لضمك، وصوب الجزائري هلال سوداني كرة قوية مرت بجانب القائم (62)، ثم ومن هجمة مرتدة سريعة كاد الشباب أن يسجل هدفاً ثالثاً، لكن المدافع أبعد كرة مينا قبل دخولها المرمى (63).

وتهيأت فرصة أخرى لضمك لكن المدافع تدخل في الوقت المناسب وحولها لركنية (66)، ثم انقذ زغبة مرماه من هدف، عندما تصدى لكرة البديل فهد المولد وانهى خطورتها (77).

وفي الوقت بدل الضائع، قلص ضمك الفارق عندما تابع البديل عبدالعزيز مكين الكرة ولعبها قوية على يمين الحارس الكوري سونج-غيو كيم.

وحقق التعاون انتصاراً قاتلاً في الوقت بدل الضائع على إثره مضيفه الباطن بهدف وحيد سجله حسن كادش (90+2)، ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الأخير.

ولعب التعاون بعشرة لاعبين لمدة 45 دقيقة بعد طرد مدافعه سليمان هزازي، بسبب عرقلة نواف السحيمي (45+5).

وحقق أبها فوزاً مستحقاً عندما تغلب على ضيفه الخليج بهدفين نظيفين سجلهما العراقي سعد ناطق (71) والتونسي سعد بقير (81).

ورفع أبها رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما بقي الخليج على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الرابع عشر.