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رودريجو يغيب شهرين عن الملاعب

رودريجو يغيب شهرين عن الملاعب
3 فبراير 2023 00:32

لندن (رويترز)

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أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن غياب رودريجو مورينو هداف الفريق عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في الكاحل.
وذكر بيان صادر عن ليدز ان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 31 عاماً أصيب في العظام والأربطة بعد التحام خلال الانتصار 3-1 على أكرينجتون ستانلي بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، وخضع لجراحة بسيطة لعلاج الإصابة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعود للملاعب في أواخر مارس المقبل.
وسجل رودريجو 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متقدماً بفارق ستة أهداف عن كريسينسيو سامرفيل ثاني هدافي ليدز، وتأتي إصابته في بداية شهر صعب للغاية بالنسبة للنادي، الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 19 جولة وهو يتقدم بثلاثة مراكز ونقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.
ويحل ليدز ضيفاً على نوتنجهام فورست المتعثر السبت، ثم سيواجه غريمه مانشستر يونايتد مرتين في غضون خمسة أيام قبل أن يلعب ضد إيفرتون وساوثهامبتون وهما في قاع ترتيب جدول المسابقة. 

ليدز يونايتد
كأس الاتحاد الإنجليزي
إيفرتون
مانشستر يونايتد
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