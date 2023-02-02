اتحاد جدة يجدد عقد حمد الله لموسمين

الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد مهاجمه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة موسمين حتى 2025.

وقال الاتحاد في حسابه على تويتر "يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب عبد الرزاق حمدالله لمدة موسمين".

وامتدح رئيس النادي "اللاعب من حيث تعاونه وانسجامه مع زملائه والمستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الأرقام التهديفية"، متمنياً "له ولزملائه التوفيق في إسعاد كافة الجماهير الاتحادية الوفية".

وكان حمد الله انضم لصفوف الاتحاد في شتاء 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ عقده مع النصر.

وقاد ابن الـ32 عاماً الاتحاد لتحقيق لقب الكأس السوبر السعودية، بعدما سجل هدفي الفوز في المباراة النهائية ضد الفيحاء، مانحاً فريقه لقبه الأول منذ قرابة 5 أعوام وتحديداً منذ 12 مايو 2018، عندما توج بطلاً لمسابقة كأس الملك على حساب الفيصلي.