كوبر مدرباً جديداً للمنتخب السوري

دمشق (أ ف ب)

أعلن الاتحاد السوري عن تعيين المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر للإشراف على المنتخب الوطني الأول، وذلك خلفاً للمدرب الوطني حسام السيد.

وأشار الاتحاد في صفحته على فيسبوك، إلى أن المدرب الأرجنتيني سيصل إلى دمشق مع طاقمه المساعد حلال الأيام القادمة، من دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن مدة العقد وقيمته.

وهذه هي التجربة العربية الثانية للمدرب الأرجنتيني البالغ 67 عاماً، بعد أولى قاد فيها المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بعدما قاده قبلها بعام للوصول الى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 قبل الخسارة أمام الكاميرون.

وعقب خسارة المباريات الثلاث في دور المجموعات من المونديال الروسي، الذي كان المشاركة الأولى لمصر في النهائيات العالمية منذ 1990، اتخذ القرار بعدم تجديد عقد كوبر الذي سبق له أن درب أيضاً منتخبات جورجيا (2008-2009) وأوزبكستان (2018-2019) والكونغو الديمقراطية (2021-2022) التي كانت تجربته التدريبية الأخيرة قبل إقالته في يونيو الماضي بعد الخسارة أمام الغابون والسودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وبرز اسم كوبر مع نادي مايوركا الإسباني بعدما قاده الى لقب الكأس السوبر الإسبانية عام 1998 ونهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1999، قبل أن ينجح بإيصال الفريق الإسباني الآخر فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001، حين خسر أمام مواطنه ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني توالياً.

وأشرف كوبر أيضاً خلال مسيرته التدريبية التي بدأها في الأرجنتين مع هوراكان ولانوس، على إنتر الإيطالي الذي حل معه وصيفاً للدوري المحلي موسم 2002-2003، كما مرَّ بالوصل الإماراتي (2013-2014)، ريال بيتيس (2007) وراسينج سانتاندر الإسبانيين (2011)، أريس سالونيكا اليوناني (2009-2011) وأوردو سبور التركي (2011-2013).