منديز تهدي إسطبلات «أم 7» لقب سباق الفهيدي للقدرة

محمد حسن (دبي)

توجت الفارسة الأرجنتينية ميلينا منديز بلقب سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كلم الذي أقيم امس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 136 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكنت بطلة السباق من انتزاع اللقب الذي شهد تنافساً قوياً حتى الأمتار النهائية، على صهوة «النيز ماجنفايد» لإسطبلات «أم 7»، قاطعة المسافة الكلية بزمن قدره 4:07:59 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.79 كلم/ ساعة.

وجاء الفارس زايد محمد عتيق المهيري في المركز الثاني على صهوة «جي ايه اروش بن تانجو» لإسطبلات «اف 3» مسجلاً 4:09:12 ساعة، فيما حل ثالثاً بفارق جزء من الثانية شقيقه ورفيقه في الإسطبل راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «باروديور دي بيوسي».

وعرفت الفارسة ميلينا منديز كيف تتعامل مع السباق، حيث ظلت ضمن فرسان المقدمة في المرحلتين الأولى والثانية، قبل ان تكشف نواياها في انتزاع الفوز في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة التي حلت فيها وصيفة.

ثم جاءت إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة بثقة، مستفيدة من قوة الجواد «النيز ماجنفايد» الفائز مرتين في بريطانيا، حيث حافظت على صدارتها في الكيلومترات الأخيرة، ولم تفلح المطاردة القوية من فارسي «اف 3» الأخوين زايد وراشد المهيري في اللحاق بها، ليحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج بطلة السباق والوصيف، وصاحب المركز الثالث.