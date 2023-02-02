20 ميدالية لـ «قوى الإمارات» في كأس الجري

رأس الخيمة (الاتحاد)

حقق فريق ألعاب القوى في نادي الإمارات، المراكز الأولى بحصوله على 20 ميدالية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري، وحصد فريق الأشبال بنات المركز الثاني على مستوى الفرق، والمركز الثاني للناشئات على مستوى الفرق، كما نال أشبال الصقور بنين المركز الثاني على مستوى الفرق، والثاني فردي عن طريق سلمى أشرف، والثالث فردي عن طريق منى عمر بخيت. وهنأ يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة النادي، الفريق على تحقيقه هذه الميداليات على مستوى أندية الدولة، والتي تعكس العمل الكبير والمجهود المميز للاعبين واللاعبات.