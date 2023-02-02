سان جيرمان يفقد مبابي 3 أسابيع

باريس (رويترز)أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، ما يمنعه من خوض مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وهو يعرج خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 3-1 على مونبلييه أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان خمس مباريات في الفترة من 4 إلى 19 فبراير الجاري، وسيغيب اللاعب الدولي الفرنسي عن مواجهة بايرن، وكذلك مباراة دور الستة عشر لكأس فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا.

وقال باريس سان جيرمان: «بعد خضوعه للفحوص، أصيب كيليان مبابي في عضلة بالفخذ الأيسر».

كما تم استبدال المدافع سيرجيو راموس خلال مباراة الأمس، بسبب عدم شعوره بالارتياح في العضلة الضامة، لكنه سيخضع لمزيد من الفحوص اليوم الخميس لتحديد مدى إصابته.

وعزز سان جيرمان صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي إلى خمس نقاط يوم الأربعاء، وسيستضيف تولوز يوم السبت المقبل.