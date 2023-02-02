جرينوود براءة

لندن(أ ف ب)

أسقِطت التهم الموجهة الى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مايسون جرينوود، بما في ذلك محاولة الاغتصاب والاعتداء، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية الخميس.

وقالت النيابة العامة الملكية إن انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشب النقاب عنها، لعبوا دوراً حاسماً في قرارها بإسقاط التهم بحق الشاب البالغ من العمر 21 عاماً.

وأفادت شرطة مانشستر الكبرى أنه "من العدل" الإعلان أن جرينوود، الذي أوقف في يناير من العام الماضي، لن يواجه بعد الآن إجراءات جنائية "نظراً إلى التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية".

واتُهم جرينوود بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء على نفس الفتاة.

وأوقف غرينوود في يناير 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "الى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون جرينوود بي فعلاً".

أفرج عنه بكفالة في فبراير 2022 قبل أن يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في أكتوبر الماضي.

ومنذ الساعات الاولى لظهور شريط الفيديو، استبعد جرينوود من تدريبات فريقه يونايتد، كما أعلنت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

بدأ جرينوود مسيرته مع يونايتد عام 2019، وخاض معه 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفاً بعدما تدرج من صفوف فريق الشباب.

وقّع عقداً جديداً في فبراير 2021 يبقيه في ملعب "أولد ترافورد" حتى عام 2025.

وارتدى جرينوود قميص المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في سبتمبر من العام 2020، إلا أنه استبعد بعد خرقه البروتوكولات المتعلقة بجائحة كورونا. ولم يلعب مع المنتخب منذ حينها.