«فيا» يفتح باب التقدم للمشاركة في «فورمولا1»

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات "فيا" اليوم الخميس، أنه دشن عملية التقدم بالطلبات لتحديد الفرق المحتملة الراغبة في المشاركة بسباقات فورمولا1.

وذكر "فيا" أنه يرحب بـ"اهتمام الكيانات التي لديها رغبة جادة" في المشاركة ببطولات العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وأن المستوى العالي للمرشحين المحتملين دليل آخر على شعبية ونمو" هذه الرياضة.

وأوضح الاتحاد أن تقييم كل طلب سيتحقق من القدرات والموارد التقنية للفريق مقدم الطلب، وما إذا كان يتعين عليه "توفير التمويل الكافي والحفاظ عليه للسماح بالمشاركة" في فورمولا1، وذلك إضافة لأمور أخرى ستخضع للتقييم.

وللمرة الأولى، سيكون المرشحون مطالبين أيضاً بمعالجة الكيفية التي سيواجهون بها "تحدي الاستدامة وكيف يخططون لتحقيق تأثير يخلو تماماً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".

وقال محمد بن سليم رئيس "فيا": "هذه العملية امتداد منطقي للقبول الإيجابي للوائح "فيا 2026" بشأن فورمولا1، وخاصة بوحدة الطاقة من الشركات المصنعة للمحركات والتي جذبت شركة أودي إلى فورمولا1، وأوجدت اهتمامًا بين المرشحين المحتملين الآخرين لدخول عالم فورمولا1".