كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تتوج أبطال «العامة»

دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، والتي تزيد عن 23 مليون درهم، تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في فئة «العامة مُلاك» بعد ختام المنافسات، التي امتدت على مدار أربعة أيام متواصلة، وشهدت إقامة 28 شوطاً بمشاركة نحو 850 طيراً.

وجاء ختام فئة العامة مُلاك مع أشواط القرموشة، والتي شهدت تفوق حشر أحمد الريان في شوط رمز الفرخ، بالطير «حاضرين» بزمن 17.484 ثانية، يليه سلطان أحمد الفلاسي بالطير «اليلايس» بـ 17.723 ثانية، ثم سلطان سيف المزروعي بالطير «المرتعشة» بـ 17.844 ثانية.

وكسب راشد عبد الله المري شوط رمز الجرناس، بالطير «كيو 7»، بزمن 17.249 ثانية، يليه سلطان أحمد الفلاسي بالطير «توقيت» بـ 17.508 ثانية، ثم راشد سعيد المنصوري بالطير «قزوين» بـ 17.402 ثانية، وفاز بطي أحمد بن مجرن، بشوط النقدي الأول فرخ، بالطير «ند الشبا» بزمن 17.597 ثانية، فيما تفوق عبد الله راشد المنصوري في شوط النقدي الأول جرناس، بالطير «كيو 73» بزمن 17.460 ثانية.

وفي أبرز النتائج على مدار اليومين الماضين، شهدت أشواط جير تبع، تفوق أحمد عتيق المهيري في شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 91» بزمن 16.983 ثانية، يليه ثانياً حمد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «الحليان» بـ 17.116 ثانية، ثم طارق عبيد الزريف بالطير «تي 15» بـ 17.142 ثانية، وحقق راشد سعيد المنصوري المركز الأول في شوط رمز الجرناس، بالطير «الشهم» بزمن 16.449 ثانية، يليه مطر خلف المنصوري بالطير «طاري» بـ 16.754 ثانية، ونفس الصقار بالطير «برق» بـ 16.862 ثانية.

وفي شوط نقدي أول فرخ، تفوق راشد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «كحال» بزمن 17.489 ثانية، وكسب محمد سهيل الفلاسي شوط نقدي أول جرناس، بالطير «تي 4» بزمن 17.887 ثانية، فيما كسب راشد غانم الهاجري شوط نقدي ثاني فرخ، بالطير «تي 8» بزمن 18.891 ثانية، وتفوق سلطان بن الشيخ مجرن الكندي في شوط النقدي الثاني جرناس بالطير «شهار» بزمن 18.263 ثانية، وتفوق هزاع عبدالله الشامسي في شوط نقدي ثالث فرخ، بالطير «تي 4» بزمن 19.849 ثانية.

أما في أشواط بيور جير، حصد سعيد مصبح الشدي، شوط رمز الفرخ، بالطير «السيل» بزمن 17.048 ثانية، يليه حمدان حمد العامري، بالطير «المتحد» بـ 17.181 ثانية، وفاز بالمركز الثالث سيف غانم آل علي، بالطير «بي 1» بـ 17.354 ثانية، وكسب أحمد عتيق المهيري شوط رمز الجرناس، بالطير «بي 58» بزمن 16.724 ثانية، يليه ناصر بطحان المنصوري بالطير «السبع» بـ 17.018 ثانية، وثالثاً حل مكتوم سالم العامري بالطير «روشان» بـ 17.074 ثانية.

وتفوق راشد غانم الهاجري في شوط نقدي أول فرخ بالطير «بي 52» بزمن 17.136 ثانية، وكسب نهيان عبد الله المري شوط نقدي أول جرناس بالطير «شجاع» بـ 17.195 ثانية، وتفوق حمد عبد الله الفلاسي في شوط نقدي ثاني فرخ بالطير «بي 12» بزمن 17.692 ثانية، وكسب أحمد راشد الخييلي شوط نقدي ثاني جرناس بالطير «بيه 10» بزمن 17.953 ثانية، وتفوق عمر حمد العامري بشوط نقدي ثالث بالطير «لطام» بزمن 18.125 ثانية.

وتنطلق اليوم، أشواط فئة العامة مفتوح، والتي تمتد على مدار أربعة أيام، مع إقامة منافسات جير شاهين في اليوم الأول، ثم جير تبع في اليوم الثاني، تليها بيور جير باليوم الثالث، والقرموشة في اليوم الرابع، وذلك بمجموع 28 شوطاً أيضاً.