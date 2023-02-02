طيران الإمارات ترعى أمسية سوبر ساترداي

دبي (الاتحاد)

ترعى شركة طيران الإمارات، أمسية سباقات سوبر ساترداي بمضمار ميدان يوم 4 مارس المقبل.

وتعد أمسية سوبر ساترداي، ثاني أكبر الأمسيات في روزنامة الموسم المحلي لسباقات الخيل بالإمارات، والتي تمثل التجربة التحضيرية الختامية لأمسية كأس دبي العالمي، حيث تقام 8 من أصل 9 سباقات بالأمسية، على نفس مسافة ومسار سباقات أمسية كأس دبي العالمي في 25 مارس.

ويتضمن اليوم سباقين من الفئة الأولى، من بينهما السباق الرئيس ممثلاً في الجولة الثالثة لتحدي آل مكتوم بجوائزه البالغة 450.000 دولار، وهو سباق تحضيري لكأس دبي العالمي وفاز به العام الماضي هايبوثيتيكال، والآخر هو سباق جبل حتا على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، وهو سباق تحضيري لسباق الفئة الأولى دبي تيرف، وفاز به في العام الماضي الفريق.

وتضم الأمسية سباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب لمسافة 2400 متر، ذلك السباق التحضيري لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك، إضافة إلى سباقين من الفئة الثالثة هما مهب الشمال التحضيري لسباق الفئة الأولى دبي جولدن شاهين، وبرج نهار التحضيري لسباق الفئة الثانية جودلفين مايل، كما تضم سباق البستكية «ليستد» على نفس مسافة ومسار ديربي الإمارات «فئة2»، وسباق راس الخور لمسافة 1400 متر على العشب في نسخته الثانية، بينما تتنافس الخيول العربية الأصيلة في الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم «فئة1» التحضيري لسباق دبي كحيلة كلاسيك «فئة1».

وتعتبر طيران الإمارات التي انطلقت في أكتوبر 1985 الآن أكبر ناقل جوي في العالم، حيث نقلت أكثر من 20 مليون مسافر في العام 2022، ويعمل أسطولها الذي يبلغ قوامه حالياً 262 طائرة في أكثر من 152 وجهة، تغطي كافة أركان الكرة الأرضية، وظلت الشركة داعمة لسباقات الخيل في دبي لأكثر من عقدين بما في ذلك رعايتها لأكبر سباق بالموسم ويحمل اسمها ممثلاً في كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات بجائزة تبلغ 12 مليون دولار.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا عودة طيران الإمارات كراعٍ لأمسية سوبر ساترداي بمضمار ميدان، وهي اسم رائد في عالم الطيران ودعهم لنا في نادي دبي لسباق الخيل لا مثيل له».

وأضاف: «نتطلع للتواصل مرة أخرى مع طيران الإمارات في أمسية مثيرة من السباقات تعدّ ثاني أكبر مناسبة للسباقات هنا في دبي، وتضم سباقات تحضيرية مهمة لأمسية كأس دبي العالمي، ويسعدنا كذلك أن يتضمن اللقاء مجموعة من الفعاليات الجانبية الجديدة، مثل يوم السيدات وعدد من المناشط الأخرى الهادفة للتفاعل مع الجمهور».

تتوفر خيارات واسعة من التذاكر بأسعار تبدأ من درهمين لدخول الجمهور، مع دخول مجاني لكل من الأطفال وكبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم والمعلمين وموظفي خط الدفاع الأول.