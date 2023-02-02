فاران يعتزل دولياً

باريس (أ ف ب)

أعلن قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، المتوج بكأس العالم 2018 لكرة القدم، اعتزاله اللعب دوليًا عن 29 عامًا.

وكتب وصيف مونديال قطر 2022 عبر حسابه على إنستجرام "أفكر منذ بضعة أشهر في الأمر وقررت أنه الوقت المناسب لي للاعتزال دوليًا".

ويعتبر هذا القرار مفاجئًا، بعدما كان المرشح الأبرز لحمل شارة القيادة مع انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 الشهر المقبل، بعد اعتزال الحارس هوجو لوريس الشهر الماضي.

وخاض مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي 93 مباراة دولية، في مسيرة بدأت قبل عقد من الزمن في 2013.

تابع لاعب ريال مدريد السابق "كان تمثيل بلدنا العظيم على مدى عقد من الزمن من أكثر الأمور فخرًا في حياتي. في كل مرة كنت أرتدي فيها هذا القميص الأزرق المميز، شعرت بفخر كبير".

في المنشور الذي لم يشرح فيه أسباب اعتزاله، يستذكر التتويج بمونديال روسيا 2018 على حساب كرواتيا في النهائي (4-2).

قال في هذا الصدد "لن أنساها أبدًا. ما زلت أشعر بكل الأحاسيس التي شعرت بها في ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات التي لا تنسى في حياتي".

بعد خسارة فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر في ديسمبر الماضي، لم يلمح فاران إلى أي نية للاعتزال، علمًا أنه بدأ أساسيًا في جميع المباريات باستثناء الأولى في دور المجموعات، عندما كان في المراحل الأخيرة لتعافيه من إصابة تعرض لها قبل قرابة شهر من المونديال.

وشكر الخميس مدربه ديدييه ديشامب وزملاءه والمشجعين.

قال: "سأفتقد تلك اللحظات معكم بالتأكيد، ولكن الآن حان الوقت لتولي الجيل الجديد زمام الأمور. لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين المستعدين لتولي المسؤولية، والذين يستحقون فرصتهم ويحتاجون إليكم".