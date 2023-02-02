أصحاب الهمم يتنافسون في بطولة الموهوبين للجولف



دبي (الاتحاد)



يتنافس العديد من لاعبي الجولف الأكثر موهبة من أصحاب الهمم، في البطولة المفتوحة لذوي الإعاقة G4D، والتي أطلقها نادي الجولف الملكي في سانت أندروز وجولة دي بي ورلد، وتقام في ملعب الدوقة في نادي ووبرن البريطاني من 10 إلى 12 مايو المقبل، لتكون أحدث إضافة إلى روزنامة جولة أصحاب الهمم 2023، والتي انطلقت مع بطولة لأصحاب الهمم بالتزامن مع بطولة هيروب كاب في أبوظبي خلال يناير الماضي، في حين يقام ختام الجولة في أسبوع نفسه بطولة جولة دي بي ورلد خلال نوفمبر المقبل في دبي.

يشارك في البطولة الجديدة 80 لاعباً، بدعم من الجولة الأوروبية لأصحاب الهمم، عبر مواصلة دوره الاستشاري، خلال أسبوع الحدث، ستكون هناك أيضاً ندوة تجمع الاتحادات الوطنية من جميع أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بنمو وتطوير لعبة الجولف لأصحاب الهمم.

يخوض لاعبو الجولف الهواة والمحترفين المؤهلون، بما في ذلك الرجال والسيدات الذين يلعبون في البطولة المفتوحة لأصحاب الهمم، منافسة شاملة بنظام 54 حفرة، مع تحديد الفائز الإجمالي في نهاية ثلاث جولات، وهناك أيضاً جائزة إجمالية في عدة فئات.

قال مارتن سليميبرز، الرئيس التنفيذي لنادي الجولف الملكي والقديم في سانت أندروز: أنشأنا البطولة المفتوحة لأصحاب الهمم لتوفير منصة عالمية المستوى لأفضل لاعبي الجولف من ذوي الإعاقة للتنافس ضد بعضهم البعض، وتحقيق طموحاتهم على مستوى النخبة في الرياضة، ونريد أن نظهر أن لعبة الجولف مفتوحة للجميع، بغض النظر عن قدراتهم، ويمكننا القيام بذلك من خلال الاحتفال بالمهارات الاستثنائية للاعبي الجولف الملهمين، وجذب المزيد من الرجال والسيدات والشباب لممارسة الرياضة من خلال إنجازاتهم في ملعب الجولف.

قال بريندون لولور، لاعب الجولف المصنف الثاني عالمياً لأصحاب الهمم، والذي أصبح محترفاً في عام 2019، وصنع التاريخ، بوصفه أول لاعب جولف من أصحاب الهمم يتنافس في جولة دي بي ورلد في عام 2020: إنه لأمر لا يصدق، هذه أخبار رائعة للجولف، ونأمل أن يتم صنع المزيد من التاريخ في ذلك الأسبوع.

قال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: وفرت جولة الجولف لأصحاب الهمم، التي انطلقت العام الماضي، منصة رفيعة المستوى لأفضل لاعبي الجولف من ذوي الإعاقة لعرض مهاراتهم في الملعب والأسبوع، الذي يخوض خلاله المحترفون جولة دي بي ورلد.