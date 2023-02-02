«مسابقات اليد» تجري قرعة نهائي الدوري والكؤوس



رضا سليم (دبي)



أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد، قرعة الدور النهائي لدوري الرجال، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومسابقات كؤوس المراحل السنية.

وأسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة من 14 إلى 27 مايو المقبل، عن لقاء الشارقة مع مليحة، والنصر مع العين، والوصل مع دبا الحصن، وشباب الأهلي مع الجزيرة في «التمهيدي».

وأسفرت قرعة الدور النهائي لدوري الرجال، والذي يقام بنظام الدوري من دور واحد من 24 فبراير إلى 6 مايو عن لقاء الشارقة مع النصر، والوصل مع دبا الحصن، والعين مع مليحة، وشباب الأهلي مع الجزيرة، في الجولة الأولى.

ويشهد الدوري «الجمعة» انطلاق نصف النهائي، حيث يلتقي شباب الأهلي مع مليحة، والوصل مع العين في المجموعة الأولى، ويلتقي «السبت» الشارقة مع دبا الحصن، والجزيرة مع النصر، ضمن المجموعة الثانية، ويحصل المتصدر على نقطتين اعتباريتين في النهائي، والوصيف على نقطة اعتبارية.

وبالنسبة لقرعة كأس الإمارات للشباب، يلعب الجزيرة مع الوصل في «التمهيدي»، ويصعد الفائز لمواجهة الشارقة نصف النهائي، فيما يتواجه النصر وشباب الأهلي في «التمهيدي» ويصعد الفائز للقاء العين في نصف النهائي، وفي كأس الناشئين يلعب البطائح مع النصر في «التمهيدي»، والفائز يلاقي الشارقة في نصف النهائي، فيما يلتقي اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والوصل مع بني ياس في «التمهيدي»، والفائزان يلتقيان في نصف النهائي للمسابقة.

وفي كأس الأشبال يلتقي المدام مع الوصل في «التمهيدي» والفائز منهما يواجه «الشارقة أ» في نصف النهائي، فيما يلتقي خورفكان مع «الشارقة ب»، والعين مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الذيد، وشباب الأهلي مع دبا الحصن، والجزيرة بالوحدة، والبطائح بالنصر.

فيما أسفرت قرعة كأس الصغار عن لقاء الشارقة مع مليحة ودبا الحصن مع خورفكان، والذيد مع الوصل، والنصر مع العين، والبطائح مع شباب الأهلي، والوحدة مع المدام، والظفرة مع الجزيرة، واتحاد كلباء مع «الشارقة أ».