انطلاق منافسات دوري منتخبات المناطق



دبي (الاتحاد)

انطلقت على ملاعب اتحاد كرة القدم بالخوانيج منافسات دوري منتخبات المناطق ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني لتطوير الناشئين، الذي تشرف عليه لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة ضمن الفئة العمرية 2008 و2009.

وشهدت منافسات اليوم الأول فوز فريق أبوظبي على فريق الشارقة بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب فريق دبي على فريق الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويُشرف على منتخبات المناطق نخبة من المدربين الذين تم اعتمادهم من قبل إدارة المنتخبات وتواجدوا بالمرحلة الأولى التي شملت تجمعات داخلية بصفة أسبوعية للاعبي أندية الدولة، الذين تم متابعتهم واختيارهم بعد خضوعهم لعدد من الاختبارات الفنية والبدنية.