الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

انطلاق منافسات دوري منتخبات المناطق

انطلاق منافسات دوري منتخبات المناطق
2 فبراير 2023 17:45

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محاكم دبي تطلق خدمة «الزواج المدني» لغير المسلمين
محمد سعيد الملا.. شاهد على مسيرة وطن

انطلقت على ملاعب اتحاد كرة القدم بالخوانيج منافسات دوري منتخبات المناطق ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني لتطوير الناشئين، الذي تشرف عليه لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة ضمن الفئة العمرية 2008 و2009.
وشهدت منافسات اليوم الأول فوز فريق أبوظبي على فريق الشارقة بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب فريق دبي على فريق الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويُشرف على منتخبات المناطق نخبة من المدربين الذين تم اعتمادهم من قبل إدارة المنتخبات وتواجدوا بالمرحلة الأولى التي شملت تجمعات داخلية بصفة أسبوعية للاعبي أندية الدولة، الذين تم متابعتهم واختيارهم بعد خضوعهم لعدد من الاختبارات الفنية والبدنية.

اتحاد الكرة
دبي
الخوانيج
لجنة المنتخبات
آخر الأخبار
بايدن والملك عبدالله
عربي ودولي
بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن
اليوم 08:02
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©