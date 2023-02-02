«كروز» الناشئة تطلق مشروع رقمنة الفعاليات الرياضية في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «كروز» الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة أبوظبي للترفيه لرقمنة عمليات «أكتِف» جزيرة الماريه ومدينة زايد الرياضية اللتين تديرهما الشركة، وذلك من خلال منصّتها الرقمية المتكاملة QPortal. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قطاع الرياضة والترفيه في أبوظبي، حيث تعود بفوائد متعدّدة على كلّ من العملاء والمواقع الرياضية، وتساهم في تبسيط الأنشطة، وتسهيل تجربة حجوزات العملاء ودعم الكفاءة التشغيلية.

وأسّس الشقيقان أحمد وخليفة القبيسي منصّة QPortal من «كروز» بهدف تحويل قطاع الرياضة والترفيه في دولة الإمارات، عبر تمكين المستخدمين من إتمام حجوزاتهم باستخدام حلول مؤسّسية شاملة تتيح لهم إنجاز العمليات، وإدارتها، ومراقبتها وتحليلها بكفاءة.

وتساهم هذه المنصّة في إكمال حجوزات العملاء بسرعة ومرونة عبر ربط الأصول ضمن كامل المنظومة التشغيلية وتبسيط العمليات، بما يُعزز مهمّة «كروز» الهادفة إلى تسريع التحوّل الرقمي لقطاع الرياضة والترفيه في أبوظبي وإحداث تغيير مؤثّر في المنطقة.

ويتيح هذا النظام المتكامل، والذي تمّ إنشاؤه داخلياً على يد فريق من الخبراء المحليين، إنجاز تجربة سلسة للعملاء، ويساعد الجهات المنظّمة للفعاليات على تحسين العمليات لتعزيز فرص الإيرادات وزيادة المبيعات. وتُوفّر هذه البوابة عمليات مرنة ومؤتمتة بالكامل، بما يتيح للمشّغلين إمكانية إدارة النظام وتحديثه بسهولة.

ومنذ البدء بتطبيق حلول «كروز» التقنية في وقت سابق من هذا العام، عالجت شركة أبوظبي للترفيه أكثر من 17000 حجز للأماكن في مدينة زايد الرياضية و«أكتِف» جزيرة الماريه عبر جميع قنوات البيع، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيق المحمول والمبيعات من خلال الهاتف.

وقال أحمد القبيسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كروز»: «يُعدّ إنجاز الحجوزات السلسة بصورة فورية من أعظم فوائد رقمنة المواقع والفعاليات الرياضية، حيث كان على العملاء إجراء العملية التقليدية المتمثلة في الاستفسارات وانتظار تأكيد حجوزاتهم، مما كان يتسبب في خسارة المؤسسّات للكثير من الإيرادات، وعدم رضا العملاء. وقد حدّدت»كروز«هذه الفجوة في السوق، وسعَينا لإحداث تغيير في قطاع الرياضة والترفيه يشمل كامل سلسلة القيمة للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطاً وتواصلاً، وإتاحة المجال أمام المستخدمين لتخطيط وتنظيم وحجز مواقعهم في الأنشطة الاجتماعية والرياضية بسهولة، وتمكين المواقع الرياضية العالمية في أبوظبي من تحسين عملياتها».

ومن جانبه، قال خالد المطوع، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة أبوظبي للترفيه: «كانت عملياتنا في السابق تتطلّب استخدام العديد من الأنظمة لإدارة جوانب مختلفة من الإجراءات في منشأتنا، وقامت QPortal بدمجها في منصّة واحدة، بما يتيح لنا الآن تجميع بيانات أكثر قوّة ووضوحاً مع بذل جهود أقلّ».

وأضاف المطوع: «نحن سعداء بتعاوننا مع شركة وطنية، حيث نجحنا ببناء علاقة قوية مع أحمد وفريق العمل الذين أظهروا مرونة كبيرة في تلبية هذا النظام لاحتياجات أعمالنا المعقّدة والمتنوّعة، والاستجابة لمتطلباتنا».

وانضمت شركة «كروز» إلى منظومة Hub71 عام 2019 للاستفادة من شبكتها القوية التي تضمّ هيئات حكومية وشركات خاصة ومستثمرين وروّاد أعمال، واغتنام فرص الوصول إلى رأس المال والأسواق والمواهب.

وأطلقت شركة «كروز» في وقت سابق من هذا العام تطبيقها الفريد من نوعه والذي يُقدّم للمستخدمين تجارب تفاعلية سلسة، بما يُمكّن الأفراد الذين يتشاركون الاهتمامات والأفكار والهوايات من التواصل مع بعضهم البعض، واستكمال حجوزاتهم في المواقع والفعاليات الرياضية مع إتمام الدفع بنقرة واحدة.