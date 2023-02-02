«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين

دبي(الاتحاد)

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين، والتي تتمثل أهدافها في النظر بالموضوعات المتعلقة بالرياضيين وتقديم المشورة للجنة الأولمبية الوطنية، والانخراط في المبادرات والمشاريع التي تحمي وتدعم الرياضيين داخل وخارج ميدان اللعب، وتمثيل حقوق ومصالح الرياضيين وتقديم التوصيات ذات الصلة، والبقاء على اتصال مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.

وتضم اللجنة كلاً من يوسف ميرزا، ومحمد الناخي، وفيصل الكتبي، وسيف بن فطيس، وعلي خصيف، وحوراء العجمي، وفهيمة فلكناز.

كما اعتمد المكتب التنفيذي تسمية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيساً للفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، على أن يتولى الفريق التنسيق والإعداد والترويج لفعاليات الحدث، الذي ينطلق في الثاني من مارس المقبل، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإقامة اليوم الرياضي الوطني لتجسيد وحدة وتلاحم مجتمع دولة الإمارات، وانسجام جميع الشرائح والفئات العمرية المختلفة باستثمار النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، وكلّ من الأعضاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، واللواء/م/ إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وثمن الحضور في بداية الاجتماع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، للارتقاء بمستوى الحركة الأولمبية الوطنية والتوجيه بمتابعة جميع مستجداتها على الأصعدة كافة، مع إجراء الاستعدادات اللازمة لخوض منافسات المحافل والاستحقاقات الرياضية المقبلة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين، والتي ستقام ما بين الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر من العام الجاري، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس العام المقبل، وما يتخلل تلك الفترة الزمنية بين الحدثين من محافل رياضية متنوعة يمثل فيها الرياضيين من أبناء الإمارات وطنهم أمام العالم أجمع.

واعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية التقرير الإداري للأكاديمية الأولمبية الوطنية لعام 2022، والحساب الختامي للجنة الأولمبية لعام ذاته، كما تم رفع توصية لمجلس الإدارة لاعتماد المسمى الجديد لاتحاد الإمارات للجودو، باعتباره عضواً باللجنة عقب فصل لعبة المصارعة، وعرض الأمر للإطلاع في أول جمعية عمومية للجنة.

واطلع المكتب التنفيذي على توصية جدول أعمال الجمعية العمومية للجنة، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل لاعتماده والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لعامي 2021 – 2022، إضافة إلى الاطلاع على جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة اللجنة.