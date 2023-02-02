اكتمال التحضيرات لانطلاقة ماراثون دبي العالمي



دبي (الاتحاد)



بدأت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي 2023 في نسخته الثانية والعشرين، وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الحدث «التكاملي» الأبرز بالمنطقة والعالم هذا العام، من خلال مواصلة العمل الذي يشير إلى جاهزية مختلف اللجان بمسرح السباقات الثلاث الرئيسي وهو سباق النخبة من أبطال العالم ومسافته 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري ويجمع بين الهواة والمحترفين ومسافته 10 كيلومترات والسباق العائلي «الترفيهي» ومسافته 4 كيلومترات.

وأوشك العمل على الانتهاء من إعداد خيمة كبار الشخصيات والضيوف وخيمة الإعلاميين والمركز الإعلامي وخيمة الإسعاف والأمن وغيرها من لجان الدعم اللوجستي، ومقصورة المشجعين الرئيسية التي يشغلها كل عام الجمهور الإثيوبي «فاكهة المهرجان»، كما تم الانتهاء من قياس خط السير للمرة الثالثة والذي روعي فيه أن يمر بعدد من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية والحضارية بدبي.

على صعيد آخر، يستمر استقبال رغبات المشاركين من الجنسين ومن مختلف الأعمار على موقع اللجنة المنظمة الإلكتروني، وذلك حتى التاسعة من مساء يوم السبت الحادي عشر من شهر فبراير المقبل «ليلة السباق»، بينما يبدأ صرف قمصان المشاركة لمن تم قبول تسجيلهم.

وتعقد اللجنة المنظمة للماراثون مؤتمراً صحفياً صباح يوم الخميس المقبل بفندق كوين اليزابيث، وهو الفندق الرسمي المعتمد للماراثون، حيث سيتم في المؤتمر الإعلان عن تفاصيل السباقات الثلاث، بحضور ممثل اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي وعدد من أبرز المشاركين والمشاركات في الماراثون.

ومن أخبار الماراثون أن مجموعة جميرا العالمية تسيطر على أكبر عدد من المشاركين حتى الآن، حيث تشارك بعدد 2000 متسابق من الجنسين كما أن شركة آديداس الراعية قامت بتجربة فعلية لحذاء جري تم تصنيعه حديثاً بمناسبة إقامة السباق.