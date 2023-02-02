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أبوظبي يواجه ساريسا في «مربع» كأس سلطان بن زايد للبولو

أبوظبي يواجه ساريسا في «مربع» كأس سلطان بن زايد للبولو
2 فبراير 2023 14:45

 
غنتوت (الاتحاد)

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تستضيف ملاعب نادي غنتوت مساء الجمعة مواجهة تجمع بين فريقي أبوظبي وساريسا في نصف نهائي بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي بمشاركة 8 فرق، ويلتقي الفائز من مباراة الغد مع فريق انكورا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، باستاد سلطان بن زايد للبولو.
كان أنكورا قد نجح في الفوز على فريق بنسالي بنتيجة 7-4، في مباراة الدور نصف النهائي، حيث تقدم أنكورا في الشوط الأول 2-1 ورفع النتيجة إلى 4-2 في الشوط الثاني ثم 5-3 في الشوط الثالث وتغير النتيجة في الشوط الرابع حيث تقدم أنكورا 6-3 وحاول بنسالي العودة للمباراة، إلا أن فارق الأهداف حال دون ذلك لتنتهي المواجهة بفوز أنكورا 7-4 ويتأهل للمباراة النهائية للبطولة وينتظر الفائز من أبوظبي وساريسا، أدار المباراة طاقم الحكام المكون من جاسون ديكسون، ماتيوس، وبيتر رايت.
كما تشهد البطولة مباريات الترضية للفرق التي لم تتأهل للمربع، فيلتقي أنينجسلي بارك مع فريق لامار تعقبها مباراة بن دري مع فريق غنتوت.

كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
أبوظبي
البولو
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