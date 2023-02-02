الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

20 فريقاً في النسخة الخامسة لطواف الإمارات

20 فريقاً في النسخة الخامسة لطواف الإمارات
2 فبراير 2023 14:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات 2023 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط - مشاركة 20 فريقاً (16 عالمياً - 4 محترفة) في النسخة الخامسة التي تقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير، والتي تنطلق وتنتهي في أبوظبي، عبر 7 مراحل لمسافة 1028كم.
وتضم الفرق العالمية كلاً من، فريق AG2R ستروين، وألبيسين ديسيونينك، وأستانا كازاخستان، والبحرين - فكتوريوس، وبورا - هانزجروهه، وإي إف إديوكيشن - إيزي بوست، وجروباما FDJ، وإنيوس جريناديرز، وإنترمارش - سيركس - وانتي، وجامبو-فيسما، وموفيستار، وسودال - كويك ستيب، وفريق DSM، وجايكو العُلا، وتريك - سغافريدو، وفريق الإمارات
فيما تشمل فرق المحترفين كلاً من، لوتو-ديستني، وإسرائيل - بريمير تك، وجرين بروجكت - باردياني سي إس إف فايزان، وتيودور برو سايكلنج.
وشهدت النسخ الأربع الماضية من طواف الإمارات تحقيق فريق الإمارات انتصارين، إذ فاز السلوفيني تاديج بوجاشتر بلقبي 2021 و2022، بينما فاز البريطاني آدم يايتس في النسخة الثانية 2020. وفي عام 2019 توج السلوفيني بريموز روجليتش من فريق جامبو فيسما بطلاً للنسخة الأولى من طواف الإمارات.
وخلال النسخ الأربع الماضية، حاز فريق الإمارات على قميص الصدارة الأحمر لأطول فترة، حيث ارتداه تاديج بوجاتشر 10مرات، بينما ارتداه بريموز روجليتش 7 مرات، فيما يأتي البريطاني آدم يايتس ثالثًا بارتداء القميص 3 مرات..
يذكر أن طواف الإمارات يمثل الجولة الثانية في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للعام 2023، بعد طواف سانتوس داون أندر الذي فاز به جاي فاين من فريق الإمارات. 

الإمارات
طواف الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
بايدن والملك عبدالله
عربي ودولي
بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن
اليوم 08:02
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©