فرسان هسبانيا ودبا الحصن يفتتحان «الجولة 20» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تقص مباراة فرسان هسبانيا «الأخير» برصيد 6 نقاط، أمام ضيفه دبا الحصن «الثالث» بـ 35 نقطة، على ملعب «ذا سيفنز» بدبي غداً «الجمعة»، شريط لقاءات «الجولة 20» من «دوري الدرجة الأولى» والتي تُقام على 4 أيام، حيث يلتقي السبت الرمس وبينونة، ويلعب الأحد الذيد والتعاون، العربي والجزيرة والحمراء، وتختتم الجولة الاثنين بمباريات العروبة وجلف أف سي، حتا والإمارات، مصفوت والحمرية، سيتي والفجيرة.

وراعت جدولة المباريات خوض الرباعي الإمارات، الفجيرة، الحمرية، وجلف أف سي الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة، والذي شهد خروج الممثلين الأربعة لدوري الهواة.

ويشعل «الفارق الضئيل» في النقاط بين الفرق المتنافسة أجواء «الجولة 20»، وتتركز الأنظار على القمة المرتقبة التي تجمع حتا الوصيف الحالي لترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، أمام ضيفه الإمارات المتصدر بـ 38 نقطة من 18 مباراة، في منافسة محتدمة بين الفريقين لحسم الصراع على مقعد الصدارة، وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول بفوز «الصقور» بثلاثية نظيفة.

فيما يشعل فارق النقطتين بين مصفوت «الرابع» برصيد 32، والحمرية «الخامس» أجواء لقاء الفريقين على ملعب الأول، بعد تفوق الحمرية 4-1 في الدور الأول، وهو ذات الأمر الذي يتكرر في مباراة العربي «السادس» وله 29 نقطة وضيفه الجزيرة الحمراء «السابع» بـ 28 نقطة، علماً بأن التعادل 1-1 حسم لقاء الدور الأول.

والفرصة متاحة للاحتفال بالهدف رقم 500 خلال مباريات الجولة المرتقبة، بعدما وصل إلى 472 هدفاً في 152 مباراة بنهاية «الجولة 19».

الجمعة

فرسان هسبانيا - دبا الحصن 17:20

السبت

الرمس - بينونة 17:15

الأحد

الذيد - التعاون 17:15

العربي - الجزيرة الحمراء 17:30

الاثنين

العروبة - جلف أف سي 17:15

حتا - الإمارات 17:15

مصفوت - الحمرية 17:15

سيتي - الفجيرة 17:20