صحافة «الموندياليتو»: الأهلي بطل «شكل تاني»

عمرو عبيد (القاهرة)

صبت صحيفة المنتخب المغربية اهتمامها على المواجهة المرتقبة بين الشقيقين، الوداد الرياضي والهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، ووصفتها بـ"إشراقة المونديال"، وقالت إن "الفرسان الحُمر" على موعد مع التاريخ، فيما يسعى البطل المغربي إلى تحقيق أول تأهل من نوعه إلى نصف نهائي البطولة، التي افتتحت بـ"حفل أسطوري" حسب تعبيرها نال استحسان الجميع خاصة رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، وأكدت أنه أسر إلى المقربين منه بنجاح المغرب في انطلاقة "الموندياليتو"، وترى الصحيفة الأشهر في المغرب أن حفل الافتتاح يُعد مكسباً كبيراً أهدى نقاطاً ثمينة إلى الملف المغربي المتعلق بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025.

"المنتخب" نقلت تصريحات مدرب الوداد ولاعبيه التي أكدت أنهم جاهزون لمواجهة "زعيم آسيا" وحالمون بإنجاز المونديال، بجانب عنوان "جمهورنا سندنا وتاريخنا ملهمنا"، وتابعت بالصور والتقارير ما وصفته بـ"كرنفال المونديال" في شوارع طنجة، وبالطبع كان الاهتمام أكبر بفوز الأهلي المصري الكبير في افتتاح "الموندياليتو" حيث كتبت أن "الفراعنة" أسقطوا أوكلاند دون عناء، وأبدت الصحيفة إعجابها الشديد بالأهلي المصري واهتمام رئيسه الأسطوري، محمود الخطيب، بكل كبيرة وصغيرة تتعلق بنظام البعثة "الحمراء"، ونشرت تقريراً عبر موقعها الرسمي بعنوان "تعلموا الاحتراف من الأهلي يرحمكم الله!".

بينما اكتفى موقع صحيفة البطولة المغربية بتقرير عن المباراة الافتتاحية، وكتب أن"المارد الأحمر" تجاوز عقبة أوكلاند سيتي في الافتتاح وضرب موعداً في ربع النهائي مع سياتل ساوندرز الأميركي، في حين قالت صحيفة "الأيام 24" أن الأهلي اكتسح أوكلاند بثلاثية، بالإضافة إلى تقريرها حول حفل الافتتاح الذي وصفته بـ"الاستثنائي" مؤكدة أن المغرب أبهر الجميع في افتتاح "الموندياليتو".

وإذا كانت أغلب الصحف النيوزلندية اتفقت على فشل أوكلاند سيتي في افتتاح المونديال المغربي بعد السقوط المروع بـ"ثلاثية" على يد الأهلي المصري، فإن "هيرالد" النيوزلندية ترى أن الفريق صمد طوال 45 دقيقة قبل أن يبدأ الانهيار في نهاية الشوط الأول ولم يتمكن من إيقاف ضربات "الشياطين" المتتالية بعد ذلك.

وعلى الجانب الآخر، احتفت الصحف المصرية بفوز ممثلها في "الموندياليتو"، حيث كتبت "الأخبار" أن الأهلي يقسو على أوكلاند سيتي بثلاثية ويتأهل إلى ربع النهائي، ونقلت أغلب تصريحات نجوم الفريق التي تناولت التركيز على تحقيق إنجاز كبير في المونديال، مشيرة إلى احترامهم الكامل لفريق سياتل الأميركي، وتحدثت الصحيفة عن الأرقام القياسية الجماعية والفردية التي حصدها الأهلي بعد فوزه الافتتاحي، في حين كتبت صحيفة "المصري اليوم" فوق غلافها أن الأهلي عزف "سيمفونية" بثلاثيته المونديالية، وبالتأكيد أبدت المجلة الرسمية للنادي الأهلي سعادتها بهذا الفوز الكبير ونشرت صورة احتفال حسين الشحات بهدفه الأول في المباراة، تحت عنوان "ديما أهلي"، وقالت إن فريقها "المونديالي" بطل "شكل تاني"، كما عبّرت عن امتنانها لجماهير المغرب التي لم تتوقف عن تشجيع الفريق المصري طوال المباراة.