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الرياضي

العمى سر طرد سفينسون

العمى سر طرد سفينسون
2 فبراير 2023 14:00

برلين (د ب أ)
أوضح الحكم الألماني دنيز آيتكين السبب في قيامه بإشهار البطاقة الحمراء لبو سفينسون، المدير الفني لفريق ماينز الألماني لكرة القدم، خلال مباراة الكأس أمام بايرن ميونيخ.
وقال الحكم الألماني أنه تعرض لإهانة برفقة مساعديه. وقال آيتكين عقب المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ 4/ صفر: «سأل بصوت عال إذا كنا عميان. هذا غير مقبول، تحملنا المثير. لن نسمح لأنفسنا بأن نتلقى الإهانة، هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لي».
وأكد:«لسنا صناديق قمامة للأمة». وحصل سفينسون على البطاقة الحمراء واضطر للقيام من مقاعد البدلاء في الدقيقة 81.
ووفقاً لآيتكين فإنهما تحدثا عقب اللقاء وأن «كل شيء بخير، ولكن في تلك اللحظة كانت الأمور تفوق الحد». وأوضح آيتكين أن الإهانة، التي كانت موجهة إلى الحكم الرابع مارتين بيتيرسن، كانت غير مقبولة وأنه لا يريد سماع مثل هذه العبارات في الملعب. وأكد سفينسون أنه اعتذر للحكم وأنه «في لحظة ما، سأل الحكم الرابع إذا كان أعمى».

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