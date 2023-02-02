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«دريان» يطارد لقب الخيول العربية و«الجزائر» للمهجنة

«دريان» يطارد لقب الخيول العربية و«الجزائر» للمهجنة
2 فبراير 2023 13:45

 
عصام السيد (دبي)


يشهد مضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، في الساعة السادسة مساء غد «الجمعة»، الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و70 ألف دولار برعاية «إعمار».
وتتألف الأمسية من 7 أشواط، من بينها 5 أشواط رئيسية، أهمها الشوط الخامس «الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، والبالغة جوائزها 350 ألف دولار.
وسيكون الصراع مشتداً في سباق الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي، ويسعى «الجزائر» الفائز بالجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للتحدي بفارق 6,5 طول، إلى إضافة اللقب الثاني إلى خزائنه حيث ارتفع تصنيفه إلى 115 رطلاً، وينافسه «ريمورس»، و«ساليوت سولجر» الفائزان في الكرنفال.
وتجتذب الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، نخبة من الخيول، وستكون الأنظار متوجهة نحو نجم إسطبلات ياس «دريان» بطل كحيلة كلاسيك.
ولن يكون «بركة» صاحب العروض الجيدة، صيداً سهلاً في السباق، بعد أن حل ثانياً مرتين في مسافة 1600 و1900 متر، فيما يأتي ممثل البحرين «هياب الزمان» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 121، بماضٍ عريق في الولايات المتحدة حيث سجل 5 انتصارات.
وتتأهب خيول جودلفين ممثلة في «ويذ ذا مونلايت»، و«سوفت ويسبر»، لاقتناص لقب سباق كيب فيردي للمهرات والأفراس للفئة الثانية البالغة جائزته 180 ألف دولار، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للمرة السابعة في تاريخه، وتنافسها «انترناشونال أنجل».
ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1800 متر على لقب النسخة العاشرة من بطولة سنجسبيل للفئة الثانية البالغة جائزتها 180 ألف دولار، نخبة من الخيول القوية، تتصدرها خيول جودلفين «فاليانت برنس» بطل الراشدية، ووصيفه «دبي فيوتشر» وهناك «اوتمن فليت» الذي اختاره بيوك.
يسعى الجواد «الطارق» لأن يصبح أول جواد يكسب أكثر من نسخة واحدة من الشندغة للسرعة «للفئة الثالثة» لمسافة 1200 متر، وينافسه بقوة «إيسترن ورلد»، إلى جانب ممثل المضمار الأصفر «مهيب»، و«مبكر» بشعار شادويل.
ويجتذب سباق فازيراباد للتكافؤ لمسافة 2410 أمتار – عشبي، في الشوط الثاني مجموعة من خيول التحمل يتقدمها «جلوبال هيت» الفائز في ظهوره الأول بإشراف سعيد بن سرور، فيما يدفع شارلي أبلبي بكل من «ذهبي»، و«فيرست رولر»، وهناك «ويكي ويكي ويلز»، و«الناير».
وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ على لقب ذا فالي «عشبي» لمسافة الميل، وتشارك فيه 16 خيلاً وأبرز المتحدين «ليجند اوف دبي»، و«تامبوردا»، و«ترينجل نايت»، إلى جانب «زينهم»، و«باي أوف أونر».

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الترشيح


1 هياب الزمان، بركة، دريان
2 ذهبي، ويكي ويكي ويلز، الناير3 ايسترن ويرلد، مهيب، مبكر
4 ويذ ذا مونلايت، سوفت ويسبر، انترناشونال انجل
5 الجزائر، ريمورس، ساليوت ذا سولجر6 دبي فيوتشر، فاليانت برنس، اوتمن فليت
7 ترينجل نايت، ليجند أوف دبي، تامبورادا

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