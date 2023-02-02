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لابا وشمبيه وجارديم الأفضل في يناير

لابا وشمبيه وجارديم الأفضل في يناير
2 فبراير 2023 13:22

 
أبوظبي (الاتحاد)


حصد التوجولي كودجو لابا مهاجم العين، جائزة أفضل لاعب، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر يناير، 

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والتي أعلنت عنها رابطة المحترفين، فيما نال أحمد شمبيه «النصر» جائزة أفضل حارس، والبرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي» جائزة أفضل مدرب.
جاء فوز لابا بعدما واصل أداءه القوي مع «الزعيم»، وسجل «ثنائية» في فوز «البنفسج» على البطائح وعجمان خلال يناير، لترفع أهدافه الأربعة رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين للدوري هذا الموسم، ليتفوق على المرشحين الآخرين، أندريه يارمولينكو زميله في العين، وفابيو ليما «الوصل»، وجواو بيدرو «الوحدة»، ووليد عباس «شباب الأهلي». 

وتألق أحمد شمبيه بتصدياته الحاسمة مع النصر في يناير، مما أسهم في جمع فريقه أربع نقاط بالتعادل مع الشارقة، ثم حفاظه على نظافة شباكه في الفوز على الظفرة، ليتفوق على المرشحين الآخرين، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، ومحمد الشامسي «الوحدة».
ونجح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في قيادة شباب الأهلي إلى صدارة الترتيب في يناير، بعد الفوز على عجمان، ثم التعادل مع الشارقة خارج الديار، ليتفوق على المرشحين الآخرين الإسباني مانويل خمينيز «الوحدة»، والأرجنتيني خوان بيتزي «الوصل».
يذكر أن الاختيار جاء بتصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالرابطة في الهواتف الذكية، واستمر لمدة 24 ساعة.

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
العين
لابا كودجو
أحمد شمبيه
النصر
ليوناردو جارديم
شباب الأهلي
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