«العيار الثقيل» يشعل ربع نهائي «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



وضعت نتائج مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي اختتمت مساء أمس الأربعاء، الفرق الثمانية المتأهلة في مواجهات مثيرة، ومن «العيار الثقيل» في دور ربع النهائي «الثمانية»، والذي يُقام أيضاً بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في الطريق إلى «المربع الذهبي» بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى مباراة النهائي.

ويشهد الدور ربع النهائي، قمماً منتظرة تتصدرها مواجهة الشارقة «حامل اللقب» أمام ضيفه الجزيرة، فيما يستضيف شباب الأهلي صاحب الرقم الأكبر من الألقاب في تاريخ البطولة في 10 مناسبات نظيره العين في «كلاسيكو مثير»، فيما يحل الوصل ضيفاً على بني ياس بملعب الأخير، ويستقبل عجمان نظيره البطائح المتأهل على حساب اتحاد كلباء، بعد مباراة ماراثونية حُسمت بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 3- في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأقيمت 8 مباريات في «دور الستة عشر» على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، شهدت تسجيل 28 هدفاً، وحسمت 6 مباريات في الوقت الأصلي بفوز شباب الأهلي على الإمارات 2-0، وعجمان على حساب الحمرية 2-0، والشارقة أمام ضيفه النصر 2-1، وعاد العين بالفوز من ملعب خورفكان 1-0، والوصل أمام الفجيرة 2-1، واكتسح الجزيرة مرمى جلف أف سي 6-1.

وامتدت مباراة الظفرة وبني ياس على استاد حمدان بن زايد إلى الأشواط الإضافية، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم «السماوي» تأهله بنتيجة 3-1، فيما حسمت ركلات الترجيح 6-5 مواجهة البطائح أمام مضيفه اتحاد كلباء، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفشل رباعي دوري الأولى ممثلين في الإمارات، الفجيرة، الحمرية، وجلف أف سي، في مواصلة المشوار في «البطولة الأغلى» ليودعوا من «ثمن النهائي».

ومنح التعديل الجديد لنظام «البطولة الأغلى» في ظل مشاركة 17 نادياً في المرحلة الأولى «دور الـ 32»ّ، لـ «الكأس الأغلى» في الموسم الحالي، الفرصة أمام ضمان مشاركة 4 أندية على الأقل في ثمن النهائي ممثلين للهواة للمرة الأولى على مدار أكثر من عقد كامل منذ موسم 2010-2011.

ورفعت مواجهات «ثمن النهائي» إجمالي المباريات الملعوبة في الموسم الحالي لـ «كأس رئيس الدولة» إلى 23 مباراة، من بينها 15 في «الدور الأول»، والذي غاب عنه الشارقة «حامل اللقب»، والمتأهل مباشرة إلى الدور الثاني، إضافة إلى 8 مباريات في ثمن النهائي.

وحافظ البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» على صدارته الحالية لترتيب هدافي «الكأس الأغلى»، رغم وداع فريقه من الدور ثمن النهائي، وكان دياجو سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» لفريقه في مواجهة الرمس 5-0 ضمن الدور الأول، فيما حل السنغالي محمد ديوب مهاجم جلف أف سي ثانياً برصيد 3 أهداف، من بينها «ثنائية» قاد بها فريقه إلى تخطي فرسان هسبانيا 2-0 في الدور الأول، وهدف في المواجهة أمام الجزيرة 1-6 في ثمن النهائي.





نتائج ثمن النهائي



الإمارات - شباب الأهلي 0-2

الظفرة - بني ياس 1-3 «أشوط إضافية»

الحمرية - عجمان 0-2

الشارقة - النصر 2-1

خورفكان - العين 0-1

جلف أف سي - الجزيرة 1-6

اتحاد كلباء - البطائح، 3-3 «5- 6 ركلات الترجيح»

الفجيرة - الوصل 1-2



مباريات دور الثمانية



الشارقة - الجزيرة

شباب الأهلي - العين

بني ياس - الوصل

عجمان - البطائح