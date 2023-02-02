منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة



علي معالي (دبي)



يلتقي منتخب كرة السلة في الساعة السابعة مساء غد «الجمعة»، مع بيروت اللبناني في ربع نهائي «النسخة 32» لدولية دبي، والمقامة بنادي النصر في دبي، بمشاركة 9 فرق.

ينتظر أن تأتي المباراة قوية، لأن الفريق اللبناني يعتبر من المرشحين للفوز باللقب، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه، مما جعله يتصدر قمة المجموعة الثانية، رغم قوة منافسيه الرياضي اللبناني، وسلا المغربي، والصفاقسي التونسي.

وتعتبر المباراة مهمة لمنتخبنا في مرحلة التجهيز، قبل المشاركة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية بنظامها الجديد، والمقرر لها العاصمة القطرية الدوحة 20 فبراير الجاري.

وحقق منتخبنا انتصاراً وحيداً في المجموعة الأولى على الوحدة السوري، وأظهر «الأبيض» تماسكاً في تلك المباراة، ويسعى الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب للخروج بأقصى استفادة من المشاركة في البطولة.

ويلعب أيضاً دينامو اللبناني مع سلا المغربي في الساعة التاسعة مساءً، ويلتقي الصاعدان من مباراتي اليوم في «المربع الذهبي» غداً.

من جانبه، أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة، أن أهداف بطولة دبي التي اكتسبت شهرة واسعة وسمعة طيبة، في الأوساط العربية والقارية والدولية، تكمن في توفير فرص الاحتكاك لكل الفرق المشاركة، ومنها منتخب الإمارات للتحضير للاستحقاقات القارية والدولية، وإسعاد الجمهور، بعيداً عن أي توتر، لأنه لا يوجد خاسر في النهاية، طالما أن الهدف هو الاستفادة والاحتكاك.

وقال القرقاوي: أصبحت البطولة محل اهتمام من اتحادات عربية وأجنبية، ومن الطبيعي أن تتسارع الفرق لحجز مكان لها في الحدث الدولي، وتتسابق الشركات والمؤسسات لرعاية الأندية والتسويق لها مستفيدة من الزخم الإعلامي والبث التلفزيوني.

وعن المنتخب، قال اللواء القرقاوي: ليس مطالباً بالمستحيل أو تحقيق نتائج، في ظل تفاوت الإمكانيات مع الفرق الأخرى التي تضم نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب، فيما يعتمد المنتخب على عناصر شابة ويدخل البطولة الحالية، من دون لاعبين أساسيين نتيجة للإصابة.

وأشاد القرقاوي بدور الجهازين الإداري والفني في إعداد «الأبيض» لتصفيات غرب آسيا التي تقام خلال الشهر الحالي، وحرص المدير الفني الدكتور منير بن حبيب على إشراك 20 لاعباً في مباريات دولية دبي، للاستقرار على التشكيلة الأساسية التي يخوض بها التصفيات الآسيوية، مشيراً إلى تطور أداء الفريق من مباراة إلى أخرى.

واستقبل القرقاوي السفير اللبناني بالدولة فؤاد دندن، أثناء مباراة الرياضي وبيروت، حيث قدم السفير التهنئة إلى السلة على نجاح بطولة دبي الدولية الحالية، وقال: استمرار الحدث الرياضي الكبير على مدى أكثر من ثلاثة عقود، دليل على السمعة العالمية التي اكتسبتها البطولة طوال هذه السنوات، إلى أن أصبحت محل اهتمام الأندية والمنتخبات العربية والقارية.